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Ректор БГУ призвал студентов не уезжать из Минска

10.04.2020 19:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Андрей Король выступил с открытым обращением.

Ректор Белорусского государственного университета Андрей Король обратился к студентам и преподавателям университета и попросил их не уезжать из Минска, пишет tut.by. «Многое для достижения общей безопасности сегодня делают наши медики, но и не меньше зависит от поведения каждого из нас», — сказал в своем открытом обращении ректор самого крупного университета страны.

Андрей Король начал свое обращение с напоминания, что БГУ — это сплоченная семья, которая за свою историю не раз показывала единство и способность противостоять любым вызовам, при этом оставаясь образцом для всего общества.

— Поэтому я обращаюсь к каждому из почти 40-тысячной семьи БГУ с личной просьбой в преддверии выходных и предстоящих праздников максимально сократить перемещение, обеспечить социальное дистанцирование и не выезжать за пределы Минска. Это достаточно простое действие существенно повысит уровень безопасности для вас, ваших родных и близких.

Ректор заверил, что БГУ делает все, чтобы сохранить непрерывность и качество образовательного процесса, обеспечивая при этом безопасность работы и учебы.

Белорусский государственный университет был одним из первых вузов, кто начал переводить образовательный процесс в онлайн. Сейчас лекции, семинары и практические занятия полностью проходят в дистанционном режиме на образовательном портале университета.
 
Теги: Минск
 
 
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Андрей Король выступил с открытым обращением.
 
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