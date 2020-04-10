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Венок и цветы по случаю Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей возложили в Бресте
10.04.2020 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня в Бресте около Гарнизонного кладбища у памятного знака жертв фашизма прошло традиционное возложение цветов. В связи с профилактическими рекомендациями, ежегодный митинг-реквием прошел в ограниченном формате.
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Венок и цветы по случаю Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей возложили в Бресте
Сегодня в Бресте около Гарнизонного кладбища у памятного знака жертв фашизма прошло традиционное возложение цветов. В связи с профилактическими...
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