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Венок и цветы по случаю Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей возложили в Бресте

10.04.2020 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в Бресте около Гарнизонного кладбища у памятного знака жертв фашизма прошло традиционное возложение цветов. В связи с профилактическими рекомендациями, ежегодный митинг-реквием прошел в ограниченном формате.

Венок и цветы по случаю Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей возложили в Бресте


В возложении цветов приняли участие председатель областной организации ОО «Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма» Владимир Сёмочкин, первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук, председатель городского совета ветеранов Мария Гладун.

Венок и цветы по случаю Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей возложили в Бресте


На месте вблизи Гарнизонного кладбища, где сегодня находится памятный знак, в годы Великой Отечественной войны было уничтожено более 2 тыс. мирных жителей.

Венок и цветы по случаю Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей возложили в Бресте


Цветы также возлагали Владимир Литвинович, заместитель директора ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста» и руководитель ГО БРСМ Александр Зорин, чьи организации принимали участие в наведении порядка вокруг памятного знака.

Венок и цветы по случаю Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей возложили в Бресте


После возложения цветов были проверены воинские захоронения на Гарнизонном кладбище, что надлежит сделать по уходу за ними в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Венок и цветы по случаю Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей возложили в Бресте

Венок и цветы по случаю Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей возложили в Бресте

Венок и цветы по случаю Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей возложили в Бресте

Венок и цветы по случаю Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей возложили в Бресте

Венок и цветы по случаю Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей возложили в Бресте

Венок и цветы по случаю Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей возложили в Бресте

 
Теги: Брест
 
 
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