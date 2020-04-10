Венок и цветы по случаю Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей возложили в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в Бресте около Гарнизонного кладбища у памятного знака жертв фашизма прошло традиционное возложение цветов. В связи с профилактическими рекомендациями, ежегодный митинг-реквием прошел в ограниченном формате.







В возложении цветов приняли участие председатель областной организации ОО «Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма» Владимир Сёмочкин, первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук , председатель городского совета ветеранов Мария Гладун.







На месте вблизи Гарнизонного кладбища, где сегодня находится памятный знак, в годы Великой Отечественной войны было уничтожено более 2 тыс. мирных жителей.







Цветы также возлагали Владимир Литвинович, заместитель директора ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста» и руководитель ГО БРСМ Александр Зорин, чьи организации принимали участие в наведении порядка вокруг памятного знака.







После возложения цветов были проверены воинские захоронения на Гарнизонном кладбище, что надлежит сделать по уходу за ними в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.























