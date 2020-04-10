Бывший тренер сборной России Слуцкий провел установку для «Слуцка» перед матчем. Вот это артист!

Источник материала: Tut.by

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий выступил с пламенной речью на видео, адресованном футболистам «Слуцка». На нем наставник в шутливой форме дает установку игрокам перед матчем с «Витебском» в чемпионате Беларуси. Об этом Слуцкого попросил футбольный блогер Евгений Савин в своем шоу «КраСава».



Скриншот из видео на YouTube-канале «КраСава»

— В мире всем рулит дистанционное управление, — так начал Слуцкий обращение к «Слуцку». — Люди учатся дистанционно. Все покупается дистанционно. Можно и в футболе тренировать команду дистанционно.

Мне доверена честь вывести на футбольное поле одну из лучших команд Европы — на данный момент вторую команду в Европе (после трех туров «Слуцк» разместился на втором месте чемпионата Беларуси. — Прим. TUT.BY) из тех команд, которые продолжают играть в европейском футболе, и я безумно горжусь быть тренером Слуцким команды из города Слуцк.

Итак, мужики! Стартовый состав: в воротах — Панкратов, в зоне правого защитника — Чеботаев, пара центральных защитников — Коанда и Образов, в зоне левого защитника — Трубило, опорный полузащитник нижний (оборонительного плана) Такулов, атакующие центральные полузащитники — Семенов и Козлов, справа — Белько, слева — Умар, нападающий — Абдул Гафар.

Значит так, мужики! Играем против «Витебска» [11 апреля]. У них есть несколько бразильцев. Так вот сегодня вы, Семенов и Козлов, бразильцы, а не Вандерсон! Именно вы бразильцы. Вы крутите на поле здесь все. Играете тики-таку. Радуете многочисленных зрителей. Семенов, c#ка, не передерживай! Не передерживай мяч! Отдавай партнерам, которые открываются под тебя.

Если игра будет проходить в какой-то из этих зон (показывает фигуркой Дарта Вейдера на половину поля соперника. — Прим. TUT.BY), то идут активные смещения инсайдов, чтобы поддерживать нападающего.

Еще «Витебску» мы не проигрывали! Это такой шанс сейчас засветиться в Европе! Поэтому — все вперед, все в атаку! Только «Слуцк» и только победа!

А кто из вас не выполнит установку тренера, тут же сядет на лавку. Благо у нас есть продукция Слуцкого сахарного завода. И каждый элемент этой продукции может заменить вас так, как это сделает [нападающий] Сердюк. Покупаем продукцию Слуцкого сахарного завода.





— Премию попросишь, если «Слуцк» выиграет? — спросил Савин у Слуцкого.

— Ха, только драниками!

— Драники, самогон и сало тебе пригоним, если «Слуцк» выиграет, — пообещал тренеру блогер.