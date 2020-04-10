﻿ Бывший тренер сборной России Слуцкий провел установку для «Слуцка» перед матчем. Вот это артист!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Бывший тренер сборной России Слуцкий провел установку для «Слуцка» перед матчем. Вот это артист!

10.04.2020 19:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий выступил с пламенной речью на видео, адресованном футболистам «Слуцка». На нем наставник в шутливой форме дает установку игрокам перед матчем с «Витебском» в чемпионате Беларуси. Об этом Слуцкого попросил футбольный блогер Евгений Савин в своем шоу «КраСава».


Скриншот из видео на YouTube-канале «КраСава»

— В мире всем рулит дистанционное управление, — так начал Слуцкий обращение к «Слуцку». — Люди учатся дистанционно. Все покупается дистанционно. Можно и в футболе тренировать команду дистанционно.

Мне доверена честь вывести на футбольное поле одну из лучших команд Европы — на данный момент вторую команду в Европе (после трех туров «Слуцк» разместился на втором месте чемпионата Беларуси. — Прим. TUT.BY) из тех команд, которые продолжают играть в европейском футболе, и я безумно горжусь быть тренером Слуцким команды из города Слуцк.

Итак, мужики! Стартовый состав: в воротах — Панкратов, в зоне правого защитника — Чеботаев, пара центральных защитников — Коанда и Образов, в зоне левого защитника — Трубило, опорный полузащитник нижний (оборонительного плана) Такулов, атакующие центральные полузащитники — Семенов и Козлов, справа — Белько, слева — Умар, нападающий — Абдул Гафар.

Значит так, мужики! Играем против «Витебска» [11 апреля]. У них есть несколько бразильцев. Так вот сегодня вы, Семенов и Козлов, бразильцы, а не Вандерсон! Именно вы бразильцы. Вы крутите на поле здесь все. Играете тики-таку. Радуете многочисленных зрителей. Семенов, c#ка, не передерживай! Не передерживай мяч! Отдавай партнерам, которые открываются под тебя.

Если игра будет проходить в какой-то из этих зон (показывает фигуркой Дарта Вейдера на половину поля соперника. — Прим. TUT.BY), то идут активные смещения инсайдов, чтобы поддерживать нападающего.

Еще «Витебску» мы не проигрывали! Это такой шанс сейчас засветиться в Европе! Поэтому — все вперед, все в атаку! Только «Слуцк» и только победа!

А кто из вас не выполнит установку тренера, тут же сядет на лавку. Благо у нас есть продукция Слуцкого сахарного завода. И каждый элемент этой продукции может заменить вас так, как это сделает [нападающий] Сердюк. Покупаем продукцию Слуцкого сахарного завода.


— Премию попросишь, если «Слуцк» выиграет? — спросил Савин у Слуцкого.

— Ха, только драниками!

— Драники, самогон и сало тебе пригоним, если «Слуцк» выиграет, — пообещал тренеру блогер.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Венок и цветы по случаю Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей возложили в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика