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«Не повторяйте мои ошибки»: Боня показала, как испортила лицо уколами красоты

10.04.2020 19:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Не повторяйте мои ошибки»: Боня показала, как испортила лицо уколами красоты

40-летняя российская телеведущая Виктория Боня рассказала о том, что делала инъекции красоты. Однако теперь знаменитость об этом сожалеет.

В своём Instagram Виктория рассказала об опыте уколов красоты. По словам телеведущей, эксперименты с косметологией дали обратный результат. 

Как призналась Боня, ранее она колола филлеры в носогубные складки. Но инъекции сделали черты лица неестественными. 

«Они просто раздули моё лицо и щёки. Из-за того, что гиалуронка притягивает воду, они придали лицу объём, который потом приходится только увеличивать!» — объяснила знаменитость в Instagram.

Также известная телеведущая отметила, что из-за филлеров черты меняются. Лицо становится как шарик. Из-за уколов лицо Бони стало ассиметричным.

Также звезда призналась, что делала инъекции под глаза. Однако со временем Виктория поняла, что гель не даёт нужного результата. Вместо этого, знаменитость начала делать упражнения для глаз. 

«Не повторяйте мои ошибки, потому что я через это проходила. Слава богу, нашёлся специалист, который помог мне с этим справиться. Сейчас я помогаю себе сама, в домашних условиях, без филлеров», — заключила звезда.

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40-летняя российская телеведущая Виктория Боня рассказала о том, что делала инъекции красоты. Однако теперь знаменитость об этом сожалеет. В своём Instagram Виктория...
 
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