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«И носы отрезали, и звёзды рисовали молодым». Она выжила во «второй Хатыни»
Источник материала: СТВ
Ирина Недобоева, корреспондент:
Мы отправляемся в деревню Борки Могилевской области. Где всего за одни сутки вражеский огонь унес жизни двух тысяч человек.
Субботним вечером 14 июня 1942 года молодежь из деревни Борки Кировского района собиралась на танцы. Гуляли до утра, а на рассвете парни и девчата разошлись по домам. А мамы в это время уже пекли блины своим домочадцам.
15-летняя Мария Казека шла через лес из Юдина в Борки к своей сестре Ольге, брату Шурке и двум маленьким племянникам. На подходе к деревне девчушку остановил немец. Причин не объяснил, но четко дал понять – в Борки дорога закрыта. Это позже Мария узнала – в деревне в тот день каратели учинили кровавую расправу. Погибли все.
Александр Казека, автор поэмы «Марыйка»:
Не гарэў скатаваны ў хаце.
Ды відаць гэты боль да мяне,
З малаком перадаўся ад маці...
Трагическую историю о гибели сельчан из деревни Борки Александр Казека знает наизусть. Это его мать Мария чудом спаслась от гибели. Ее рассказы об ужасной расправе над мирными сельчанами увековечились сыном в поэме «Марыйка».
Ирина Недобоева:
Люди спешно покидали свои дома, но вместо надежды на жизнь, их обрекли на жестокую смерть. Женщин, стариков, детей согнали в один амбар. Сельчане сгорели заживо.
Александр Казека:
Марии Шпаковской без малого 90. С момента страшной гибели односельчан прошло 77 лет. Но рассказывать об этой трагедии без слез и боли до сих пор не в силах.
Мария Шпаковская:
Чудом выжила 12-летняя девчушка. Мария бежала в лес без оглядки. В местных болотах набрела на жителей окрестных деревень. Там и осталась, ведь возвращаться было некуда.
Мария Шпаковская:
Закриничье, Хватовка, Дзержинский, Пролетарский, Красный Пахарь и Долгое Поле. Во время войны деревня Борки состояла из шести больших поселков. Каждый разделяло расстояние. И там, где еще не успела ступить нога фашистов, люди и знать не знали, что в соседних поселках уже вовсю идет карательная операция.
Ирина Недобоева:
Леонид Шпаковский:
Через 10 лет после войны в Борках у Марии Шпаковской родился сын. Нарекли Леонидом. Выжившая сельчанка вместо колыбельной рассказывала детям о трагедии родной деревни. Чтобы не забыли, не повторили судьбу горемычных родителей.
Мария жила в землянках на болотах, пока не освободили район в 1944 году. Вспоминает: домой возвращаться жуть как боялись. Ели ягоды, грибы и щавель. Соли и хлеба не видели несколько лет. Только однажды довелось отведать гостинца, правда вражеского. Но в те голодные годы воротить носом, говорит, могло стоить жизни.
Мария Шпаковская:
Из Борок после кровавой расправы фашисты уходить не спешили. Дурное дело ведь нехитрое: людей уничтожили, и мародерить теперь никто не мешал.
Леонид Шпаковский:
Мария Шпаковская:
Леонид Шпаковский:
Кто же учинил такую зверскую расправу над мирными белорусами? Кому поручили искупать вину за расстрелянных летчиков? Добраться до партизан в лесных болотах было фактически невозможно, потому нацисты за нападение на своих применяли метод коллективной ответственности жителей окрестных деревень. Сельчане уходили в лес. Но в Борках о расправе партизан над немецкими летчиками на шоссе рядом с деревней накануне 15 июня ничего не знали. Все остались дома навсегда.
Леонид Шпаковский:
Когда в 1944 году район и деревню освободили, стали подсчитывать выживших. Оказалось, а подсчитывать-то фактически и некого. От райцентра Кировск до Борок не нашли ни души, все чудом уцелевшие прятались в непроходимых болотах. Мария Шпаковская вспоминает, как красноармейцы нашли их в лесу, как привезли в родную деревню и показали, что бояться больше некого.
Мария Шпаковская:
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Ирина Недобоева, корреспондент:Что же нам не дает спокойствия эта память? Сколько мирных десятилетий прошло, сколько поколений белорусов родилось! А мы все помним....
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