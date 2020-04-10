«Проверить нас никто не сможет»: Россию заподозрили в блефе на переговорах ОПЕК+

Сделка по резкому сокращению добычи нефти, предварительно согласованная странами ОПЕК+ в четверг, станет вызовом для российских нефтяников, которым придется заплатить самую высокую цену за стабилизацию нефтяных цен.





Соглашение на 10 млн баррелей в сутки, ознаменовавшее капитуляцию Кремля в «нефтяной войне с Эр-Риядом, требует от РФ убрать с рынка 2,7 млн баррелей ежедневных поставок. Это вдвое больше квоты Саудовской Аравии, которая составит 1,3 млн баррелей в день (относительно марта).





Так и не добившись участия в сделке США, Россия обязалась сократить добычу нефти до минимума за 17 лет (8,5 млн баррелей в сутки), но будут ли нефтяные компании в действительности выполнять этот драконовский лимит - остается вопросом.





finanz.ru ). - Цена (нефти) пойдет вверх, а сейчас это главное для всех». Вряд ли Россия сократит добычу так, как обещает, сомневается Дмитрий Перевалов, бывший вице-президент «Славнефти». «Может быть, мы и сократим немного добычи, но все равно никто не сможет этого проверить, - объяснил он Bloomberg (перевод -). - Цена (нефти) пойдет вверх, а сейчас это главное для всех».





Сокращение добычи, которое требуется от России, является беспрецедентным, констатирует аналитик Fitch Дмитрий Маринченко.





«В рамках предыдущих сделок с ОПЕК Россия всегда настаивала на том, чтобы снижать добычу постепенно», - напоминает он. - Но теперь ситуация принципиально иная - много нефти надо убрать с рынка почти одномоментно».









Для этого придется останавливать скважины, а что грозит их безвовзартной потерей: возобновить добычу после долгой приостановки на истощенных и полярных месторождениях может быть либо технически невозможно, либо очень дорого.





Прежде всего под угрозой - старые советские месторождения, говорит аналитик Goldman Sachs Майкл Карри: «Перезапустить их будет уже нельзя».





Умело манипулируя квотами и наращивая добычу под точку отсечения, Россия участвовала в сделке ОПЕК+ лишь номинально: с 2016 года добыча в стране держалась стабильно около 11-11,2 млн баррелей в сутки.





Последний раунд сделки, который продолжался с лета 2019 года, Москва откровенно нарушала. Квота - сокращение на 226 тысяч баррелей в сутки - была выполнена лишь дважды, в июне и июле, когда из-за скандала с хлором простаивал трубопровод «Дружба» Президент РФ Владимир Путин «очень положительно оценивает» сделку ОПЕК+, полагая, что она окажет «позитивное влияние» на рынок нефти, заявил в пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.