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Владимир Королькевич может покинуть пост тренера сборной Беларуси по биатлону
Источник материала: ОНТ
Тренер сборной Беларуси по биатлону Владимир Королькевич выдвинут на пост старшего тренера женской команды России.
За специалиста проголосовали 14 человек на заседании правления союза биатлонистов России. Всего на эту должность было шесть кандидатов. Королькевич уже работал с женской сборной России с 2013-го по 2015-й годы. А в 2018-м перешел в белорусскую команду.
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Тренер сборной Беларуси по биатлону Владимир Королькевич выдвинут на пост старшего тренера женской команды России. За специалиста проголосовали 14 человек на...
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