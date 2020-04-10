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14 часов сложного боя и психическая атака немцев. Битва на Буйничском поле

10.04.2020 19:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Два дня до этого, 12 и 13 июля, у Кутепова шёл бой. По ржаному полю на наши позиции накатывали танки генерала Моделя.

14 часов сложного боя и психическая атака немцев. Битва на Буйничском поле

14 часов сложного боя и психическая атака немцев. Битва на Буйничском поле

14 часов сложного боя и психическая атака немцев. Битва на Буйничском поле

Из открытых люков по пояс, словно дразня, торчали немецкие офицеры. За танками шла пехота с засученными рукавами. Не знали они, что грамотно выстроенную здесь оборону им просто с ходу не взять.

Какое прозвище получил генерал немецкой армии Вальтер Модель?

14 часов сложного боя и психическая атака немцев. Битва на Буйничском поле

Николай Борисенко, руководитель Могилёвского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:
Почему Модель со своими танкистами не смог пробить оборону Могилева? Потому что полк Кутепова, 388-й стрелковый полк, закопался в землю почти весь состав, не менее 3,5 тысячи только стрелков. Стал в обороне именно на этом танкоопасном направлении, по которому шел Модель со стороны Бобруйска. И плюс артиллерия, которая на всю дальность могла поражать немецкие танки. Они вышли из леса, из-под Тумановки, и буквально на поле прошли метров 500, и их уже начали подбивать.

14 часов сложного боя и психическая атака немцев. Битва на Буйничском поле

14 часов сложного боя и психическая атака немцев. Битва на Буйничском поле

14 часов сложного боя и психическая атака немцев. Битва на Буйничском поле

Кутеповцы свинцово стоят на своих местах. Насмерть. Этот бой, пожалуй, самый результативный и, пожалуй, самый ожесточенный в обороне Могилева.

14 часов сложного боя и психическая атака немцев. Битва на Буйничском поле

На следующий день ,13-го, немцы предприняли психическую атаку. Пехота стройными колоннами пошла с развернутыми знаменами. Из той колонны захватчиков, которая лихо надвигалась с утра, уцелели немногие.

14 часов сложного боя и психическая атака немцев. Битва на Буйничском поле

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Ночью после отражения психической атаки 45-летний Кутепов о произошедшем с мальчишеским задором рассказывает Константину Симонову:

«Вот говорят: танки, танки... А мы их бьем. Если пехота решила не уходить, никакие танки с ней ничего не смогут сделать. Можете мне поверить. Мы так уже решили между собой, чтобы то ни было, кто бы там не отступал, а мы стоим вот тут, у Могилева, и будем стоять. Пока живы…» 

14 часов сложного боя и психическая атака немцев. Битва на Буйничском поле

Анастасия Дехтяр:
14 июля на Буйничском поле стояла тишина. Работала немецкая похоронная команда. Кутеповцы не мешали. Большой участок на нейтральной полосе был заставлен березовыми крестами над немецкими могилами.

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Люди в материале: Анастасия Дехтяр, Семен Кутепов, Николай Борисенко, Константин Симонов

 
Теги: Могилев
 
 
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Два дня до этого, 12 и 13 июля, у Кутепова шёл бой. По ржаному полю на наши позиции накатывали танки генерала Моделя.
 
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