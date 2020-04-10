|
14 часов сложного боя и психическая атака немцев. Битва на Буйничском поле
Источник материала: СТВ
Два дня до этого, 12 и 13 июля, у Кутепова шёл бой. По ржаному полю на наши позиции накатывали танки генерала Моделя.
Из открытых люков по пояс, словно дразня, торчали немецкие офицеры. За танками шла пехота с засученными рукавами. Не знали они, что грамотно выстроенную здесь оборону им просто с ходу не взять.
Николай Борисенко, руководитель Могилёвского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:
Кутеповцы свинцово стоят на своих местах. Насмерть. Этот бой, пожалуй, самый результативный и, пожалуй, самый ожесточенный в обороне Могилева.
На следующий день ,13-го, немцы предприняли психическую атаку. Пехота стройными колоннами пошла с развернутыми знаменами. Из той колонны захватчиков, которая лихо надвигалась с утра, уцелели немногие.
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
«Вот говорят: танки, танки... А мы их бьем. Если пехота решила не уходить, никакие танки с ней ничего не смогут сделать. Можете мне поверить. Мы так уже решили между собой, чтобы то ни было, кто бы там не отступал, а мы стоим вот тут, у Могилева, и будем стоять. Пока живы…»
Анастасия Дехтяр:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два дня до этого, 12 и 13 июля, у Кутепова шёл бой. По ржаному полю на наши позиции накатывали танки генерала Моделя.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)