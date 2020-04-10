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В Несвиже при пожаре дома погиб его хозяин

10.04.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Несвиже при пожаре дома погиб его хозяин.

В Несвиже при пожаре дома погиб его хозяин

В Несвиже на улице Огородной 6 апреля горел жилой дом. Справившись с огнем, спасатели обнаружили тело погибшего 50-летнего хозяина.

Дом загорелся вечером. По информации пресс-службы МЧС, сигнал о пожаре поступило в центр оперативного управления Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в 19:53.

В Несвиже при пожаре дома погиб его хозяин

Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка. На месте происшествия работал следователь Несвижского РОСК и эксперт.

По словам главного специалиста по работе со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области Анны Адашкевич, точную причину возгорания определит пожарно-техническая экспертиза. Для ее проведения с места происшествия собраны фрагменты и следы.

Причину смерти хозяина дома 1969 года рождения установит судебно-медицинская экспертиза.

Сергей Есманович, www.mlyn.by

Фото предоставлено Анной Адашкевич


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В Несвиже при пожаре дома погиб его хозяин. В Несвиже на улице Огородной 6 апреля горел жилой дом. Справившись с
 
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