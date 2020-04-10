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Связали охрану, погрузили золото в самолёт и скрылись. В Мексике ограбили шахту

10.04.2020 19:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Мексики. Дерзкое ограбление в мексиканском штате Сонора. Группа злоумышленников напала на сотрудников шахты, когда те готовились к перевозке золота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Связали охрану, погрузили золото в самолёт и скрылись. В Мексике ограбили шахту

Охранников связали. Спустя некоторое время на взлетно-посадочной полосе приземлился самолет с сообщниками грабителей. Вместе они погрузили золотые и серебряные слитки на борт, после чего улетели в неизвестном направлении. Налет был тщательно спланирован: вся «операция» заняла не более 10 минут. Правоохранители ведут поиски бандитов.

Связали охрану, погрузили золото в самолёт и скрылись. В Мексике ограбили шахту

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Новости Мексики. Дерзкое ограбление в мексиканском штате Сонора. Группа злоумышленников напала на сотрудников шахты, когда те готовились к перевозке золота,...
 
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