Вербное воскресенье. Рекомендации Епархиального совета Гродненской епархии

Источник материала: Вороновская газета





Епархиальным советом Гродненской епархии в связи с развитием неблагоприятной эпидемиологической обстановки в православных храмах в праздники Вербного Воскресения, Великой Субботы и Пасхи, Радоницы рекомендовано перенести продажу свечей и прием поминальных записок на улицу совершать освящения верб и пасхальных снедей во дворе храма.

По словам настоятеля храма Святого благоверного князя Александра Невского иерея Игоря Волошина, рекомендованы и другие меры профилактики. Например, дезинфекция лжицы во время причащения мирян, отмена отирания платом уст и целование края Св. Чаши после Причащения, запивка из одноразовых стаканчиков после Причастия и др. Прихожанам следует воздавать почитание иконам поклоном, а не целованием. По окончании Божественной литургии вместо целования — возложение креста на головы прихожан. Проводится регулярное проветривание помещения храма, его влажная уборка с дезинфицирующим средством после каждого богослужения, обрабатываются и поверхности храмовой мебели общего пользования. В храмах размещены дозаторы с антисептиком, а прихожане стараются соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра. Приостановлены занятия в воскресных школах. Вводимые предписания и ограничения следует воспринимать как следование словам Священного Писания: «не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4:7).