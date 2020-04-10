В ГАИ рассказали, где установили датчики скорости в Минске

Источник материала: ОНТ

В ГАИ перечислили места, где установили датчики скорости. Об этом сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 10 по 17 апреля 2020 года с 22.00 до 03.00 по проспекту Независимости, 45, улице Академической, 20, улице Притыцкого, 93, проспекту Рокоссовского, 49, проспекту Машерова, 51, улице Маяковского, 16, Южной магистрали будут работать мобильные датчики скорости.

Как напоминает ГАИ, скоростные ограничения на данных участках составляют 60 км/ч.

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