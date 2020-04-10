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Беларусь устанавливает на границе с Россией карантинные пункты

11.04.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Санитарно-карантинные пункты появились на белорусско-российской границе в Россонском, Городокском, Дубровенском и Лиозненском районах Витебской области

Один из карантинных пунктов разместился в районе деревни Заольша на трассе Р-21. Там работают служба государственного санитарного надзора, транспортная инспекция и Госавтоинспеция.

Представители этих ведомств регистрирует въезжающий в Беларусь транспорт.

Тем, кто намерен оставаться в стране, необходимо заполнить анкету, которую направят медикам по месту жительства человека, и затем отбыть двухнедельную самоизоляцию, пишут Naviny.by.

Главный врач Лиозненского районного центра гигиены и эпидемиологии Алексей Дягель отметил, что грузовой транспорт, который идет транзитом, регистрируется. Водители фур обязаны за сутки проехать территорию Беларуси и останавливаться для отдыха и питания только в специальных местах. В случае нарушения - административная ответственность, передает БелТА.

В последние дни через границу возле деревни Заольша Лиозненского района в Беларусь заезжало от 120 до 420 машин. В основном это фуры.

Напомним, что Россия закрыла границу с Беларусью с 30 марта.

 
 
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Санитарно-карантинные пункты появились на белорусско-российской границе в Россонском, Городокском, Дубровенском и Лиозненском районах Витебской области
 
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