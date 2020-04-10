Беларусь устанавливает на границе с Россией карантинные пункты

Санитарно-карантинные пункты появились на белорусско-российской границе в Россонском, Городокском, Дубровенском и Лиозненском районах Витебской области

Один из карантинных пунктов разместился в районе деревни Заольша на трассе Р-21. Там работают служба государственного санитарного надзора, транспортная инспекция и Госавтоинспеция.

Представители этих ведомств регистрирует въезжающий в Беларусь транспорт.

Тем, кто намерен оставаться в стране, необходимо заполнить анкету, которую направят медикам по месту жительства человека, и затем отбыть двухнедельную самоизоляцию, пишут Naviny.by.

Главный врач Лиозненского районного центра гигиены и эпидемиологии Алексей Дягель отметил, что грузовой транспорт, который идет транзитом, регистрируется. Водители фур обязаны за сутки проехать территорию Беларуси и останавливаться для отдыха и питания только в специальных местах. В случае нарушения - административная ответственность, передает БелТА.

В последние дни через границу возле деревни Заольша Лиозненского района в Беларусь заезжало от 120 до 420 машин. В основном это фуры.