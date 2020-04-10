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Беларусь устанавливает на границе с Россией карантинные пункты
Источник материала: БДГ
Санитарно-карантинные пункты появились на белорусско-российской границе в Россонском, Городокском, Дубровенском и Лиозненском районах Витебской области
Один из карантинных пунктов разместился в районе деревни Заольша на трассе Р-21. Там работают служба государственного санитарного надзора, транспортная инспекция и Госавтоинспеция.
Представители этих ведомств регистрирует въезжающий в Беларусь транспорт.
Тем, кто намерен оставаться в стране, необходимо заполнить анкету, которую направят медикам по месту жительства человека, и затем отбыть двухнедельную самоизоляцию,
Главный врач Лиозненского районного центра гигиены и эпидемиологии Алексей Дягель отметил, что грузовой транспорт, который идет транзитом, регистрируется. Водители фур обязаны за сутки проехать территорию Беларуси и останавливаться для отдыха и питания только в специальных местах. В случае нарушения - административная ответственность,
В последние дни через границу возле деревни Заольша Лиозненского района в Беларусь заезжало от 120 до 420 машин. В основном это фуры.
Напомним, что Россия
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Санитарно-карантинные пункты появились на белорусско-российской границе в Россонском, Городокском, Дубровенском и Лиозненском районах Витебской области
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