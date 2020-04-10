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Как 11 и 12 апреля изменится движение транспорта на Калиновского
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На улице Калиновского изменится движение общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь рабочие будут асфальтировать участок от проспекта Независимости до улицы Кедышко, поэтому движение частично закроют.
В качестве компенсации введут дополнительный временный автобус 902Т. Он пойдет от улицы Руссиянова до Мирошниченко.
Виталий Сергиевич, инженер по организации дорожного движения отдела ГАИ Первомайского РУВД:
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Новости Беларуси. На улице Калиновского изменится движение общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь рабочие будут...
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