ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как 11 и 12 апреля изменится движение транспорта на Калиновского

10.04.2020 20:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На улице Калиновского изменится движение общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как 11 и 12 апреля изменится движение транспорта на Калиновского

Здесь рабочие будут асфальтировать участок от проспекта Независимости до улицы Кедышко, поэтому движение частично закроют.

Пассажирский транспорт пустят в объезд, а троллейбусный маршрут № 2 вовсе отменят.

В качестве компенсации введут дополнительный временный автобус 902Т. Он пойдет от улицы Руссиянова до Мирошниченко.

Как 11 и 12 апреля изменится движение транспорта на Калиновского

Виталий Сергиевич, инженер по организации дорожного движения отдела ГАИ Первомайского РУВД:
С 23:00 10 апреля до 23:00 11 апреля будет ограничено движение по четной стороне улицы Калиновского от проспекта Независимости до улицы Кедышко. С 23:00 11 апреля до 23:00 12 апреля будет ограничено движение по нечетной стороне улицы Калиновского.

Люди в материале: Виталий Сергиевич

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На улице Калиновского изменится движение общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь рабочие будут...
 
Новости дня
Новости разные
 
Католики готовятся к Пасхе. Как изменятся богослужения в связи с коронавирусом?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика