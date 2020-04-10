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Католики готовятся к Пасхе. Как изменятся богослужения в связи с коронавирусом?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Католические верующие Минской области готовятся к главному христианскому празднику – Пасхе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Вечером 11 апреля начнутся церковные торжества, включая главную традицию – сжигание пасхальных свечей и освещение воды.
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Новости Беларуси. Католические верующие Минской области готовятся к главному христианскому празднику – Пасхе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Вечером 11...
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