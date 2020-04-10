ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сметанно-шоколадное желе. Настоящий восторг! Полезный и вкусный десерт для всей семьи

10.04.2020 20:52 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сметанно-шоколадное желе. Настоящий восторг! Полезный и вкусный десерт для всей семьи

Известно, что желатин - продукт натуральный, в его основе коллаген, а этот компонент точно не будет лишним в любом возрасте. Также в состав желатина входят важные аминокислоты, которые отвечают за эластичность соединительной ткани и хрящей. 

Итак, пошаговый рецепт приготовления:
Шаг 1. 1 ст. л. желатина залить стаканом кипячёной воды комнатной температуры и дать постоять 20-25 минут
Шаг 2. В глубокой ёмкости смешать 400 мл сметаны (15% жирности будет достаточно) и 6 ст. л. сахара
Шаг 3. Желатин разогреть на медленном огне, постоянно помешивая, но не доводя до кипения
Шаг 4. Желатин процедить и тонкой струйкой влить в сметану, также постоянно помешивая
Шаг 5. Разделить полученный состав на две части. Одну часть (слой белого цвета) разлить в небольшие стеклянные ёмкости и поставить в холодильник застывать
Шаг 6. В другую часть добавить 4 ст. л. какао-порошка, тщательно перемешать. Когда белый слой желе застынет, покрыть его вторым слоем с какао. Поставить в холодильник и дать застыть
 

Секреты приготовления:
1. Сметану с сахаром необходимо прогреть до комнатной температуры, тогда горячий желатин не схватится в ней комочками
2. Толщина и количество слоев желе зависит от вашего желания, настроения и времени!

Приятного аппетита!

Автор: Екатерина Тишкевич

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известно, что желатин - продукт натуральный, в его основе коллаген, а этот компонент точно не будет лишним в любом возрасте. Также в состав желатина входят важные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Запасов продуктов в стабфондах Минска хватит до нового урожая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика