Поддержка. Грузоперевозки и доставка бетона, раствора, щебня, песка

Источник материала: Слуцк Город





Компания «ИП Димчогло» предоставляет услуги по грузовым перевозкам и доставке бетона, смесей, щебня, песка. В наличии автомобиль МАЗ грузоподъемностью 10 тонн и две машины бетономешалки по 10 м3.

Возможна доставка по Слуцку, Солигорску, Любаню, Старобину, Копылю и близлежащим городам.

Контакты: +375291948752 (А1); +375297797534 (МТС). Дмитрий.



