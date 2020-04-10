|
Поддержка. Грузоперевозки и доставка бетона, раствора, щебня, песка
10.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Компания «ИП Димчогло» предоставляет услуги по грузовым перевозкам и доставке бетона, смесей, щебня, песка. В наличии автомобиль МАЗ грузоподъемностью 10 тонн и две машины бетономешалки по 10 м3.
Возможна доставка по Слуцку, Солигорску, Любаню, Старобину, Копылю и близлежащим городам.
Контакты: +375291948752 (А1); +375297797534 (МТС). Дмитрий.
Данная новость опубликована в рамках акции SlutskGorod по поддержке малого бизнеса. Подробности и условия можно узнать
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания «ИП Димчогло» предоставляет услуги по грузовым перевозкам и доставке бетона, смесей, щебня, песка. В наличии автомобиль МАЗ грузоподъемностью 10 тонн и две...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)