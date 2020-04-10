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С 12 апреля дешевеет автомобильное топливо

10.04.2020 21:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 12 апреля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин снизятся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 12 апреля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 72 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 82 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 4 копейки, ДТ — 1 рубль 82 копейки, пишет AUTO.TUT.BY

Это десятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 1 марта: дизель и бензины подорожали на 1 копейку. Тогда в концерне заявили, что февраль завершился нисходящим трендом цен на нефть, что позволяет формировать оптимистичный прогноз по дальнейшей динамике цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте. А позже цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31%. Это произошло после того, как страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи.

Напомним, в 2019 году цены на топливо менялись 28 раз, годом ранее — 27.
 
 
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С 12 апреля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин снизятся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».
 
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