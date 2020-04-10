С 12 апреля дешевеет автомобильное топливо

Это десятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 1 марта: дизель и бензины подорожали на 1 копейку. Тогда в концерне заявили, что февраль завершился нисходящим трендом цен на нефть, что позволяет формировать оптимистичный прогноз по дальнейшей динамике цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте. А позже цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31%. Это произошло после того, как страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи.





Напомним, в 2019 году цены на топливо менялись 28 раз, годом ранее — 27.