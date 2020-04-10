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Напротив входа в слуцкий парк завершили «профилактический» арт-объект

10.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Напротив входа в слуцкий парк завершили «профилактический» арт-объект

Фотофакт. На перекрёстке улиц Ленина и Жукова сегодня практически завершили работу над новой «скульптурой». Установка арт-объекта началась в феврале этого года, заказчиком выступил Слуцкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям.

Инсталляция представляет собой потушенный о кровать огромный окурок, над ней установлен огнетушитель и табличка с надписью «Курение в постели убивает».

Напротив входа в слуцкий парк завершили «профилактический» арт-объект

Напротив входа в слуцкий парк завершили «профилактический» арт-объект


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Фотофакт. На перекрёстке улиц Ленина и Жукова сегодня почти завершили работу над новой «скульптурой». Заказчиком выступил Слуцкий районный отдел по чрезвычайным...
 
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