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Напротив входа в слуцкий парк завершили «профилактический» арт-объект
10.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Фотофакт. На перекрёстке улиц Ленина и Жукова сегодня практически завершили работу над новой «скульптурой». Установка арт-объекта началась в феврале этого года, заказчиком выступил Слуцкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям.
Инсталляция представляет собой потушенный о кровать огромный окурок, над ней установлен огнетушитель и табличка с надписью «Курение в постели убивает».
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Фотофакт. На перекрёстке улиц Ленина и Жукова сегодня почти завершили работу над новой «скульптурой». Заказчиком выступил Слуцкий районный отдел по чрезвычайным...
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