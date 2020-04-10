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«Стометровку» передали в аренду Слуцкому рынку
10.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Решился вопрос по аренде торговых мест на «стометровке» на рынке,
— В начале года возник вопрос по «стометровке» на рынке. Предприниматели, торгующие там, обратились к председателю Слуцкого райисполкома с просьбой остаться торговать на прежних местах. Вопрос решен: 10 апреля в Слуцком райисполкоме принято решение о передаче этого участка в аренду рынку ОПС, — говорится в публикации.
Теперь индивидуальные предприниматели будут заключать договоры аренды на осуществление предпринимательской деятельности (торговли) на «стометровке» с торговым унитарным предприятием «Слуцкий рынок ОПС».
Напомним, в конце года предпринимателей попросили освободить территорию на входе в рынок, планировалось организовать там зону отдыха. Как прошла одна из последних встреч предпринимателей с чиновниками, можно почитать по
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Теперь индивидуальные предприниматели будут заключать договоры аренды на осуществление предпринимательской деятельности (торговли) на «стометровке» с торговым...
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