«Стометровку» передали в аренду Слуцкому рынку

Источник материала: Слуцк Город





Решился вопрос по аренде торговых мест на «стометровке» на рынке, пишет «Слуцкий край».

— В начале года возник вопрос по «стометровке» на рынке. Предприниматели, торгующие там, обратились к председателю Слуцкого райисполкома с просьбой остаться торговать на прежних местах. Вопрос решен: 10 апреля в Слуцком райисполкоме принято решение о передаче этого участка в аренду рынку ОПС, — говорится в публикации.

Теперь индивидуальные предприниматели будут заключать договоры аренды на осуществление предпринимательской деятельности (торговли) на «стометровке» с торговым унитарным предприятием «Слуцкий рынок ОПС».

Напомним, в конце года предпринимателей попросили освободить территорию на входе в рынок, планировалось организовать там зону отдыха. Как прошла одна из последних встреч предпринимателей с чиновниками, можно почитать по ссылке .



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