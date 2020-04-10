Поддержка. Компания Amigo подвела итоги за прошлый год

Источник материала: Слуцк Город





Подвели итоги за 2019 год. Очень много было сделано компанией Amigo для того, чтобы сделать жизнь своих абонентов ярче и интереснее. В трех городах: Минске, Слуцке и Речице велась интенсивная работа.

Итоги нас радуют – общее число наших абонентов в трех городах выросло на 10%. Это значит, что 60% жителей Слуцка и 70% жителей Речицы выбирают Amigo. В Минске к нашим услугам в зоне покрытия подключено более 30 % абонентов.

Из общего числа наших абонентов 70% предпочитают комплексные пакетные решения, но в частности в Слуцке этот показатель достигает 85%.

При этом средние траты абонентов компании Amigo в Слуцке в месяц по итогам 2019 года составили около 20 рублей. В компании также отмечают, что самым востребованным сейчас является пакетное предложение Amigo L со скоростью 75 Мбит/с. Набирает популярность и более высокоскоростной пакет - Amigo XL со скоростью до 100 Мбит/с. При этом, по данным INTERNETWORLDSTATS, ITU на январь 2019, в Республике Беларусь средняя скорость фиксированного (домашнего) интернета равняется 39,69 Мбит/с, а мобильного - 11,69 Мбит/с. Т.е. наши абоненты в Слуцке благодаря сервисам Amigo по скорости интернета опережают средние показатели по стране.

В текущем году компания Amigo продолжит развитие сетей в Слуцке и близлежащих населенных пунктах, особое внимание уделяя качеству сервиса и развитию дополнительных услуг.

Для того, чтобы всегда первыми узнавать о предоставляемых услугах, новых возможностях, предоставляемых абонентам, актуальных предложениях и жизни компании – заходите на сайт Amigo.by , звоните в наш контакт-центр, присоединяйтесь к нам в социальных сетях: вконтакте , одноклассники , facebook , instagram .

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Будем рады видеть Вас в числе своих абонентов!