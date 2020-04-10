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Британский BBC выпустил ролик об СФК «Слуцк»

10.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Телеканал ВВС, один из крупнейших мировых медиахолдингов, подготовил сюжет об СФК «Слуцк». Видео опубликовано на русскоязычном YouTube-канале британской общенациональной общественной телерадиовещательной организации.

Ранее мы писали, что в Австралии был создан мировой фанклуб «Слуцка» - название очень веселило англоязычных болельщиков.

Хотя основатель фанклуба Шейн Робинсон рассказал: до начала пандемии он даже не слышал про существование такого города и опроверг слухи, что решил поддержать СФК «Слуцка» из-за забавного названия, созвучного с английским «slut». Тем не менее, Би-би-си в своём материале обыграла название команды.

Смотрите видео (русские субтитры).

Позже СФК «Слуцк» на фоне проблем с финансированием и роста мировой популярности объявил о сборе средств через краудфандинг.


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Телеканал ВВС, один из крупнейших мировых медиахолдингов, подготовил сюжет об СФК «Слуцк». Видео опубликовано на русскоязычном YouTube-канале британской...
 
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