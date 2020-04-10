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Британский BBC выпустил ролик об СФК «Слуцк»
10.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Телеканал ВВС, один из крупнейших мировых медиахолдингов, подготовил сюжет об СФК «Слуцк». Видео опубликовано на русскоязычном YouTube-канале британской общенациональной общественной телерадиовещательной организации.
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Хотя основатель фанклуба Шейн Робинсон
Смотрите видео (русские субтитры).
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Телеканал ВВС, один из крупнейших мировых медиахолдингов, подготовил сюжет об СФК «Слуцк». Видео опубликовано на русскоязычном YouTube-канале британской...
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