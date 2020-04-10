Внимание! Завтра закроют жд-переезд в районе «Кафе 355»

Источник материала: Слуцк Город





В связи с проведением ремонтных работ на жд-переезде на 102-м км направления Слуцк–Тимковичи в Слуцке 11 апреля с 10:00 до 17:00 будет закрыто движение для всех автотранспортных средств.

Речь идёт о выезде из Слуцка в направлении города Барановичи (между ДСУ-9 и «Кафе 355»). Объехать закрытый дороги участок можно будет по улице Энергетиков (в направлении кафе «Вояж»), либо через улицы Тутаринова, Солигорская.

«Могилевское отделение Белорусской железной дороги» просит заранее планировать свой маршрут.



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