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Поддержка. Изготовление дубликатов ключей и чип-ключей к домофонам
10.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Изготовление дубликатов ключей и чип-ключей к домофонам. Заточка ножей для парикмахерских машинок, маникюрного инструмента, ножей для мясорубок, цепей бензопил и прочего хозяйственного инструмента.
Установка, замена бегунков, заклепок, кнопок и другой фурнитуры. Замена батареек и частичный ремонт часов. Ремонт очков и бижутерии. Ремонт зонтов, сумок, барсеток, клатчей и прочих мелочей. Гравировка. ⠀
График работы:
Контакты: 8-029-576-89-11, 8-029-757-59-95, 7-57-59, 8017-95-75-75-9
Данная новость опубликована в рамках акции SlutskGorod по поддержке малого бизнеса. Подробности и условия можно узнать
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Заточка ножей для парикмахерских машинок, маникюрного инструмента, ножей для мясорубок, цепей бензопил и прочего хозяйственного инструмента.
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