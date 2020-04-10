Поддержка. Изготовление дубликатов ключей и чип-ключей к домофонам

Источник материала: Слуцк Город





Изготовление дубликатов ключей и чип-ключей к домофонам. Заточка ножей для парикмахерских машинок, маникюрного инструмента, ножей для мясорубок, цепей бензопил и прочего хозяйственного инструмента.

Установка, замена бегунков, заклепок, кнопок и другой фурнитуры. Замена батареек и частичный ремонт часов. Ремонт очков и бижутерии. Ремонт зонтов, сумок, барсеток, клатчей и прочих мелочей. Гравировка. ⠀

График работы:

Вт - Сб-с 9.00-18.00, обед-14.00-15.00

Вс - 10.00-16.00, без обеда

Пн - выходной ⠀

Контакты: 8-029-576-89-11, 8-029-757-59-95, 7-57-59, 8017-95-75-75-9

Адрес: ул. Ленина, 120, 2 этаж



