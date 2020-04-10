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Поддержка. «Ви-Эль мебель» предлагает услуги по ремонту и перетяжке мягкой мебели любой сложности
10.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Качественная перетяжка и ремонт мягкой мебели. Работаем с физическими и юридическими лицами. Срок изготовления 7-10 рабочих дней. В наличии большой выбор обивочного материала на любой вкус и кошелёк. Подойдёт для любой мягкой мебели Качество гарантируем!
+375 (29) 716-98-53 (Mтс|Viber|Telegram)
+375(44) 566-98-53 (А1|Viber|Telegram)
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Мы предлагаем отличную альтернативу дорогостоящей покупке!
ИП Добролет Ю.Л., УНП 692064263
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Качественная перетяжка и ремонт мягкой мебели. Работаем с физическими и юридическими лицами. Срок изготовления 7-10 рабочих дней. В наличии большой выбор обивочного...
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