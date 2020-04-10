Поддержка. «Ви-Эль мебель» предлагает услуги по ремонту и перетяжке мягкой мебели любой сложности

Источник материала: Слуцк Город





Качественная перетяжка и ремонт мягкой мебели. Работаем с физическими и юридическими лицами. Срок изготовления 7-10 рабочих дней. В наличии большой выбор обивочного материала на любой вкус и кошелёк. Подойдёт для любой мягкой мебели Качество гарантируем!

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