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Комитет госконтроля проверяет магазины и аптеки

10.04.2020 21:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Комитет госконтроля проверяет магазины и аптеки

Есть ли в аптеках маски и почему лимоны стоят так дорого? На этой неделе сотрудники Госконтроля провели мониторинг по всей стране. 

Только в Гродненской области в поле зрения попали около трех десятков аптек. Обычный парацетамол, дезинфицирующие средства, перчатки оказались в дефиците. Не говоря уже о масках. При том, что в регионе к пошиву средств индивидуальной защиты подключили три завода, а также колледжи и предприятия бытового обслуживания. Но уже сегодня ситуация несколько стабилизировалась. В аптеки стали поступать новые партии востребованных лекарств и средств защиты.   

Изучили контролеры и ценники в магазинах. По отдельным позициям в апреле некоторые продукты подорожали на 9%. Как выяснилось, предприятия воспользовались индексацией цен. Госконтролю пришлось обратиться к производителям, и те снизили стоимость продуктов до уровня февраля - марта. А вот лимоны, чеснок и имбирь не являются социально значимыми. Их стоимость устанавливает мировой рынок. Но вариант снижения цен импортеры нашли. 

Контролеры проверят магазины и аптеки в выходные. А вот с понедельника к тем, кто, например, не обеспечит в продаже достаточное количество масок и дезинфекторов, применят санкции. Да и цена на них должна быть доступная. С торговой надбавкой не больше 10%. 

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Есть ли в аптеках маски и почему лимоны стоят так дорого? На этой неделе сотрудники Госконтроля провели мониторинг по всей стране.  Только в Гродненской области в...
 
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