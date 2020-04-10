Комитет госконтроля проверяет магазины и аптеки

Источник материала: ОНТ

Есть ли в аптеках маски и почему лимоны стоят так дорого? На этой неделе сотрудники Госконтроля провели мониторинг по всей стране.

Только в Гродненской области в поле зрения попали около трех десятков аптек. Обычный парацетамол, дезинфицирующие средства, перчатки оказались в дефиците. Не говоря уже о масках. При том, что в регионе к пошиву средств индивидуальной защиты подключили три завода, а также колледжи и предприятия бытового обслуживания. Но уже сегодня ситуация несколько стабилизировалась. В аптеки стали поступать новые партии востребованных лекарств и средств защиты.

Изучили контролеры и ценники в магазинах. По отдельным позициям в апреле некоторые продукты подорожали на 9%. Как выяснилось, предприятия воспользовались индексацией цен. Госконтролю пришлось обратиться к производителям, и те снизили стоимость продуктов до уровня февраля - марта. А вот лимоны, чеснок и имбирь не являются социально значимыми. Их стоимость устанавливает мировой рынок. Но вариант снижения цен импортеры нашли.

Контролеры проверят магазины и аптеки в выходные. А вот с понедельника к тем, кто, например, не обеспечит в продаже достаточное количество масок и дезинфекторов, применят санкции. Да и цена на них должна быть доступная. С торговой надбавкой не больше 10%.

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