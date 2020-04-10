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С 12 апреля дешевеет автомобильное топливо
Источник материала: Tut.by
С 12 апреля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин снизятся на 1 копейку. Об этом
С 12 апреля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 72 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 82 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 4 копейки, ДТ — 1 рубль 82 копейки.
Это десятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо
Напомним, в 2019 году цены на топливо менялись 28 раз, годом ранее — 27.
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Это десятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена изменялась 1 марта: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.
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