С 12 апреля дешевеет автомобильное топливо

Источник материала: Tut.by

С 12 апреля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин снизятся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С 12 апреля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 72 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 82 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 4 копейки, ДТ — 1 рубль 82 копейки.

Это десятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 1 марта : дизель и бензины подорожали на 1 копейку. Тогда в концерне заявили, что февраль завершился нисходящим трендом цен на нефть, что позволяет формировать оптимистичный прогноз по дальнейшей динамике цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте. А позже цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31%. Это произошло после того, как страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи.

Напомним, в 2019 году цены на топливо менялись 28 раз, годом ранее — 27.