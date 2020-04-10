Нарушил предписание доктора о самоизоляции, сел на мотоцикл и насмерть сбил ребёнка

Источник материала: ОНТ

Щучинский район. Владелец мотоцикла вечером 7 апреля должен был находиться дома. 26-летний водитель-международник вернулся из-за границы. По актуальным правилам, до получения результатов анализа ему было рекомендовано без особой нужды не покидать жилище. Мужчина пренебрёг тем, что доктор предписал. Взял и поехал кататься на своём двухколёсном Suzuki.

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