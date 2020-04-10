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Пожароопасный сезон: как МЧС тушит и предотвращает возгорания

10.04.2020 21:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пожароопасный сезон: как МЧС тушит и предотвращает возгорания

У спасателей этот сезон выдался по-настоящему жарким. Выезды начались почти на месяц раньше, чем в прошлом сезоне. В Петриковском районе огонь уничтожил несколько домов и пять сараев, в Щучинском – выгорела целая деревня, а на юге страны полыхают сотни гектаров леса и болот.

Если бы не они – не спасатели, – признаются местные, пришлось бы тушить дома. То ли окурок кто-то не затушил, то ли специально подожгли – на окраине Калинковичей загорелась трава. Пока звонили в МЧС, ветер успел раздуть из небольшого костерка полгектара настоящего пекла. Стало настолько страшно, что жители поселка бросились помогать спасателям.

Отделались испугом, и не легким. Языки пламени взмывали в высоту метров на десять, столбы дыма были видны чуть ли не в центре города. В какую сторону идет огненная стена – информировали с воздуха. На границе с домами пустили трактор – чтобы распахать разделительную полосу. Каким-то чудом поселок удалось отбить. Пожар локализовали.   

Дачные участки, леса, болота. На пожароопасную обстановку в стране накануне обратил внимание Глава государства. Пожары из-за сухой погоды – наша действительность, и пусть ситуация не в таких масштабах, как у наших соседей, расслабляться нельзя ни на минуту. Отдельно Президент остановился на последствиях весеннего пала травы – по статистике, именно он становится главной причиной.

Кто виноват? Ответ из года в год один и тот же – человек. Одни траву сухую жгут, другие со спичками обращаются как дети малые, есть и поджигатели – устраивают пожары забавы ради. Спасатели не сводят глаз с интерактивной карты Беларуси.

Спутник может разглядеть из космоса даже горящий дом. Он подсветится красным, и туда тут же отправят технику. Но бывают очаги и поменьше. Если их проморгать, потом придется нелегко.

Чтобы не пришлось отправлять на ликвидацию пожара сотни людей и машин, спасатели всячески пытаются засечь именно тот момент, когда все только начинается. Один из лучших способов – это авиация. В небо поднимают вертолеты.

За землей следят в оба. Вертолеты сейчас усиленно патрулируют юг – откуда идут пожары. Вообще, авиацию вызывают в крайних случаях, когда не могут справиться с огнем лишь силами наземных подразделений. Вчера боролись с пожаром в районе Лясковичей. Было нелегко.

Сутками ранее спасатели справились со 162 пожарами в экосистемах. Еще много работы на Полесье. Самые крупные пожары в Столинском и Житковичском районах. С огнем, уверяют, справятся – хватит и сил и опыта. Не выходит пока лишь одно – отучить людей жечь сухую траву, разводить костры, где вздумается и далее по списку. И запрет на посещение лесов ввели, и штрафы. Но вся надежда на сознательность. Сегодня и без пожаров непросто.

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У спасателей этот сезон выдался по-настоящему жарким. Выезды начались почти на месяц раньше, чем в прошлом сезоне. В Петриковском районе огонь уничтожил несколько...
 
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