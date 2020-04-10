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Весенние каникулы продлеваются по 18 апреля, но учебный год продлевать не планируется

10.04.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Весенние каникулы продлеваются по 18 апреля, но учебный год продлевать не планируется

Министерство образования информирует, что сроки весенних каникул продлеваются на 6 дней с 13.04.2020 по 18.04.2020 включительно. Образовательный процесс в четвертой четверти будет осуществляться с 20.04.2020 по 30.05.2020.

В связи с продлением весенних школьных каникул продолжат работу пришкольные лагеря. Они будут функционировать по заявительному принципу с проведением всех необходимых санитарно-эпидемических мероприятий. Также будут работать объединения по интересам.

Кроме того, сейчас разрабатывается календарно-тематическое планирование (корректировка учебного плана) по предметам в связи с продлением каникул. Учебный год продлевать не планируется. Он завершится 30 мая.

Пресс-центр Министерства образования.

 
 
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Министерство образования информирует, что сроки весенних каникул продлеваются на 6 дней с 13.04.2020 по 18.04.2020 включительно. Образовательный процесс в четвертой...
 
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