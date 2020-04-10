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К 75-летию Победы Слуцкий краеведческий музей показывает историю войны через личные вещи героев

10.04.2020 22:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

К 75-летию Победы Слуцкий краеведческий музей показывает историю войны через личные вещи героев

К 75-летию Великой Победы – виртуальная акция «Помнить и хранить». Что скрывали в дамской сумочке? Чьи часы ещё идут? Сороковые-роковые – судьба человека на войне через подлинные предметы из запасников Слуцкого краеведческого музея. «Свидетельств» той эпохи – около 15 тысяч. Сотрудники институции ежедневно проводят исторические расследования. 

Компас Никитина – из надёжных «бойцов», никогда не врал. Выводил из самых глухих лесов и топких болот Случчины командира партизанского отряда «Железняк». Печать подразделения хранят, помнят о подвиге наших предков и рассказывают здесь.         

Андрей Кулеш, научный сотрудник Слуцкого краеведческого музея:«На первую публикацию были отзывы, просили некоторые выдержки из воспоминаний партизанки Сытько. Ложка Калатинкиной – её муж-партизан отлил из проводов, которые они срезали. Колокол, сделан из сарядной гильзы, который использовался после войны в Болотчицкой средней школе».

Этот день в истории. 10 апреля 1945-го. Создан фотопортрет Василия Юрова. Освобождал Слуцк, через всю войну пронёс металлический футляр со своей «короткой» биографией – вопреки плохой примете. Обработать предстоит огромный массив данных. Вещи тех, кто в 1940-ых стал на защиту Родины, едва ли не половина от почти 35 тысяч музейных предметов. Аксессуар ценный, как Слуцкий пояс. Необычная дамская сумочка. В ней переносила листовки связная партизанского отряда имени Кирова Галина Сытько.

С первого упоминания в «Повести временных лет» в 1116 году Слуцк – город-крепость. Оставался таковым даже когда враг был за порогом. Сегодня в музее масштабная реэкспозиция. Таким художник видит зал «Война. Трагедия. Память».

Часы «Звезда» Геворка Тер-Гаспаряна. Стрелковая дивизия во главе с будущим генералом-лейтенантом, первый бой приняла на Слуцком направлении. Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые – следите за сводками в аккаунтах музея в соцсетях.   

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К 75-летию Великой Победы – виртуальная акция «Помнить и хранить». Что скрывали в дамской сумочке? Чьи часы ещё идут? Сороковые-роковые – судьба человека на войне...
 
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