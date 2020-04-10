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Как группа «Изоизоляция» стала хитом фейсбука. Осторожно, можно «порвать живот»
Источник материала: ОНТ
Чуть более чем за неделю группа в Facebook под названием
Как призналась основательница группы, на карантине она захотела отвлечься и придумала с друзьями флешмоб под названием «Изоизоляция». Все были в очень подавленном состоянии и нервничали. Флешмоб стал для девушки и друзей настоящей терапией.
Компания молодых людей запустила флешмоб 28 марта. Девушка сфотографировала своего супруга в образе Ван Гога. После этого она предложила друзьям присоединиться. Они также стали выкладывать фотографии, а их друзья стали переделывать картины. К 30 марта стало ясно, что это всё необходимо где-то собрать. Ей не хотелось, чтобы работы просто расползлись по всему фейсбуку.
30 марта девушка создала свою группу, в которую пригласила тех, кто участвовал в флешмобе.
Предлагаем вам насладиться некоторыми шедеврами.
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Чуть более чем за неделю группа в Facebook под названием «Изоизоляция», в которой люди косплеят картины, превратилась из флешмоба в настоящую творческую акцию. Как...
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