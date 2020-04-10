Нацбанк: ускорение инфляции в марте связано с пандемией и ослаблением белорусского рубля

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Ускорение инфляции в марте связано с пандемией COVID-19 и ослаблением белорусского рубля. Такие данные приводит Национальный банк Беларуси в обзоре инфляции за март, сообщает БЕЛТА.





Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в марте по сравнению с февралем составил 101,1%, с декабрем 2019 года - 102%.

"Ускорение инфляции было во многом связано с повышенным спросом, возникшим из-за неопределенности относительно будущей ситуации, введением многими странами ограничительных мер для преодоления неблагоприятной эпидемиологической обстановки, а также с ослаблением белорусского рубля относительно свободно конвертируемых валют", - пояснили в Нацбанке.

В марте годовой прирост потребительских цен ускорился и составил 4,9%. Относительно февраля потребительские цены в марте выросли на 0,85%.

По данным Белстата, продовольственные товары в марте подорожали на 0,3% по сравнению с февралем, непродовольственные товары - на 1,3%. Услуги в марте в сравнении с февралем подорожали на 1,2%.