Президент Узбекистана боится голода: поручил засадить все приусадебные участки. Дроны будут мониторить их состояние













Мирзиёев поставил задачу увеличить число теплиц и построить колодцы в местах с нехваткой воды. Владельцы участков, пользующиеся ими неэффективно, получат предупреждение.









Глава государства поручил с соблюдением карантинных мер продолжить фермерским хозяйствам посадку весенних культур, а населению — начать посадку на своих приусадебных участках. Иначе удерживать стабильные цены на внутреннем рынке будет затруднительно, сказал президент.





Шавкат Мирзиёев отметил, что с учетом сложной ситуации в этом году первостепенной задачей должны быть двух- и трехразовая посадка культур и получение дополнительного урожая на всех приусадебных участках.





По указанию президента намечено увеличить поставку компактных теплиц площадью 1−1,5 соток не менее чем в 100 домах на территории каждого сектора. С помощью этих теплиц можно выращивать три урожая в год, - отметил глава государства.





Кроме того, поставлена задача совместно с администрациями горов и районов соорудить артезианские колодцы в местах с затрудненным доступом к воде.





Малообеспеченным и не имеющим кормильца семьям будут доставлены саженцы фруктовых деревьев, семена овощей и другие материальные ресурсы. Президент дал указания по мониторингу состояния приусадебных земель при помощи дронов.