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Президент Узбекистана боится голода: поручил засадить все приусадебные участки. Дроны будут мониторить их состояние

10.04.2020 21:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Узбекистана поручил задействовать все приусадебные участки для удовлетворения спроса на продовольствие и сдерживания цен, а также повышения доходов населения. За теми, кто пользуется участками неэффективно, будут следить дроны. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании, прошедшем под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.




Мирзиёев поставил задачу увеличить число теплиц и построить колодцы в местах с нехваткой воды. Владельцы участков, пользующиеся ими неэффективно, получат предупреждение.


Глава государства поручил с соблюдением карантинных мер продолжить фермерским хозяйствам посадку весенних культур, а населению — начать посадку на своих приусадебных участках. Иначе удерживать стабильные цены на внутреннем рынке будет затруднительно, сказал президент.

Шавкат Мирзиёев отметил, что с учетом сложной ситуации в этом году первостепенной задачей должны быть двух- и трехразовая посадка культур и получение дополнительного урожая на всех приусадебных участках.

По указанию президента намечено увеличить поставку компактных теплиц площадью 1−1,5 соток не менее чем в 100 домах на территории каждого сектора. С помощью этих теплиц можно выращивать три урожая в год, - отметил глава государства.

Кроме того, поставлена задача совместно с администрациями горов и районов соорудить артезианские колодцы в местах с затрудненным доступом к воде.

Малообеспеченным и не имеющим кормильца семьям будут доставлены саженцы фруктовых деревьев, семена овощей и другие материальные ресурсы. Президент дал указания по мониторингу состояния приусадебных земель при помощи дронов.
 
 
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Президент Узбекистана поручил задействовать все приусадебные участки для удовлетворения спроса на продовольствие и сдерживания цен, а также повышения доходов...
 
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