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МАРТ: интернет-магазины не могут менять ценник после заказа товара клиентом

10.04.2020 22:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Интернет-магазины не могут менять ценник после заказа товара клиентом. Разъяснения насчет покупок в интернете размещены на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли, сообщает БЕЛТА.

МАРТ: интернет-магазины не могут менять ценник после заказа товара клиентом

Если клиент сделал заказ товара и продавец подтвердил его по цене, указанной на сайте интернет-магазина, а позже покупателя уведомили о повышении стоимости, такие действия считаются неправомерными. Продавец обязан реализовать товар по цене, указанной в момент заказа.

Как пояснили в МАРТ, согласно ст.464 Гражданского кодекса, предложение товара в его рекламе, каталогах и описаниях, обращенных к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой, если оно содержит все существенные условия договора розничной купли-продажи.

В данном случае у потребителя есть несколько способов защиты своих прав. Можно направить продавцу письменную претензию, потребовав продать товар по первоначальной цене, или же обратиться в исполнительный и распорядительный орган (по месту нахождения продавца или по месту проживания потребителя) для урегулирования спора в досудебном порядке или составления искового заявления в суд. Кроме того, можно просить общественное объединение потребителей посодействовать в защите прав или пойти в суд с требованием заключить договор с продавцом.

 
 
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  Интернет-магазины не могут менять ценник после заказа товара клиентом. Разъяснения насчет покупок в интернете размещены на сайте Министерства антимонопольного...
 
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