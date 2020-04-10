Сквер на улице Папанина хотят в ближайшее время привести в порядок

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня на церемонии открытия именной скамейки Народного артиста Беларуси Эдуарда Ханка мэр Бреста Александр Рогачук ответил на вопросы журналистов, касающиеся перспектив развития городских территорий.





- Благоустройство городского сада продолжится. Он развивается, появляются новые деревья, малые архитектурные формы. Было много волнений по поводу того, что скамейки будут разные, каждая выглядеть по-своему, но обошлись без эклектики. Проект согласован с архитектурой, и скамейки и таблички – одинаковых размеров, - рассказал Александр Рогачук .

Внимание городских властей также обращено на обустройство сквера по улице Папанина, который занимает значительное место между зданиями ЖРЭУ и Следственного комитета.

- Многие брестчане там не были ни разу, и если зайдут внутрь, наверняка будут удивлены величиной его площади: с улицы сквер кажется гораздо меньше. Хочется найти какую-то фишку, чтобы он не был похож на другие городские зоны отдыха, получить какую-то встречную реакцию со стороны жителей Бреста: возможно, у них есть предложения, как преобразить этот уголок, - сказал Александр Рогачук.