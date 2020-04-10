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Сквер на улице Папанина хотят в ближайшее время привести в порядок

10.04.2020 22:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня на церемонии открытия именной скамейки Народного артиста Беларуси Эдуарда Ханка мэр Бреста Александр Рогачук ответил на вопросы журналистов, касающиеся перспектив развития городских территорий.

Сквер на улице Папанина хотят в ближайшее время привести в порядок

- Благоустройство городского сада продолжится. Он развивается, появляются новые деревья, малые архитектурные формы. Было много волнений по поводу того, что скамейки будут разные, каждая выглядеть по-своему, но обошлись без эклектики. Проект согласован с архитектурой, и скамейки и таблички – одинаковых размеров, - рассказал Александр Рогачук.

Внимание городских властей также обращено на обустройство сквера по улице Папанина, который занимает значительное место между зданиями ЖРЭУ и Следственного комитета.

- Многие брестчане там не были ни разу, и если зайдут внутрь, наверняка будут удивлены величиной его площади: с улицы сквер кажется гораздо меньше. Хочется найти какую-то фишку, чтобы он не был похож на другие городские зоны отдыха, получить какую-то встречную реакцию со стороны жителей Бреста: возможно, у них есть предложения, как преобразить этот уголок, - сказал Александр Рогачук. 

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня на церемонии открытия именной скамейки Народного артиста Беларуси Эдуарда Ханка мэр Бреста Александр Рогачук ответил на вопросы журналистов,...
 
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