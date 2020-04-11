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Нет поводов для гордости. Как выглядят наши подъезды и дворы в ожидании ремонта на «Доске позора»

11.04.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Сделано в Беларуси» — не всегда говорит о качестве. Если взглянуть на некоторые наши дворы и подъезды, эта фраза обретает совершенно иной, негативный смысл. Ну как можно гордиться разбитыми тротуарами, страшными общественными туалетами и нелепыми пандусами? Никак. Но мы верим, что те, кто отвечает за благоустройство наших городов и деревень, правильно воспримут критику и многое изменится в лучшую сторону. На «Доске позора» — новая подборка ошибок современных строителей и проектировщиков, попавших в объективы наших читателей.

Минск, улица Золотая Горка, 11. Житель дома из шестого подъезда рассказал интересную историю об установке придверной решетки. Началась она с того, что более года назад местный ЖЭУ демонтировал старую решетку. Жильцы обратились с просьбой ее вернуть. Им пошли навстречу — руками работников ЖЭУ из кусков арматуры решетка была изготовлена. Специально под нее в бетонном крыльце вырезали углубление.



Но тут выяснилось, что арматуру приварили вдоль, а не поперек конструкции. В итоге, чтобы вытереть ноги, надо стать боком. Жильцы подъезда опять обратились в службу «115», и решетку оперативно «доработали». Результат можно увидеть на фото.


Вилейка. Вопрос: на каком языке написано название улицы?


Фото предоставлено читателем

Минск, улица Новаторская, между домами № 11 и 9. Нам пишут, что проваливающийся люк находится на проезжей части. Изучить проблему приезжали и дорожники, и представители водоканала. «Открыли, увидели, что там почти доверху стоит вода, закрыли и уехали. Колодец рушится изнутри, обваливаются кирпичи, из которых он выложен», — пишет читатель.


Фото предоставлено читателем

Полоцк, улица Мариненко, 44. Вот так обильно продезинфицировали хлоркой дверь в подъезд и лифт. Люди жалуются, что дышать от хлорки нечем в лифте и в подъезде. Зато вирус не пройдет.




Гомель. Состояние тротуарной плитки на пешеходной дорожке вдоль улицы Хатаевича. Небольшой кусочек с разрушенной плиткой портит весь вид.


Фото предоставлено читателем

Шклов, XXI век. Так выглядит общественный туалет на центральном рынке города — писсуар не работает, в кабинках нет дверей.




Минск, улица Платонова. Люди жалуются на состояние песочницы между домами № 21 и 19: «Песка ждем второй год, песочница разваливается, дети копаются в гвоздях, земле и стекле».




Минск, улица Лещинского, 8, корпус 5. Здесь участок дороги длиной около 100 метров в очень плохом состоянии: яма на яме.




Могилев. Нам прислали фото состояния дорожек в сквере между домами № 11 по улице Крыленко и № 29 по проспекту Мира. В описании говорится, что плитка в таком состоянии уже более 13 лет: «На ее ремонт денег нет, зато на реставрацию памятника Ленину власти их нашли».




Новополоцк, улица Молодежная, 121. Люди пишут, что раз в год во дворе проводят ямочный ремонт. Но глубокие ямы появляются снова после первого же дождя.


Фото предоставлено читателем

Витебск, школа № 27. В здании во время капремонта была демонтирована несущая балка. Потом ее восстановили. У автора фото качество исполнения вызывает сомнения: является ли балка надежной?




Фото предоставлено читателем

Минск, улица Платонова, 23. Вдоль парковки раньше росли деревья, но по каким-то причинам некоторые из них засохли. Их выкорчевали, а восстановить (замостить) образовавшиеся ямы, наверное, забыли.




Мозырь, бульвар Страконицкий. Вот такая лестница ведет прямо в ЖЭУ-3.


Фото предоставлено читателем

Жлобин, микрорайон 1, дом № 4. Люди пишут, что здесь подняли уровень дороги, а ливневку сделать забыли. Теперь такая лужа образуется во дворе после каждого дождя.



Минск, улица Аладовых, 11А, 11Б и 11 В. Самодельная народная тропа от домов к остановке общественного транспорта, школе и ближайшему супермаркету.


Фото предоставлено читателем

Вот так закончилась «замена проводки» в ходе капремонта в доме по проспекту Газеты «Звязда», 23. Капремонт закончен год назад, а провода так и висят. А дырка под потолком никого не смущает?


Ну и кому говорить спасибо за такую работу — плиточнику или сантехнику?


Дизайнерская модернизация крыльца после капремонта в Минске в том же доме по проспекту Газеты «Звязда». Задумка, правда, нам совсем непонятна.



А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, — auto.tut.by/road.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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