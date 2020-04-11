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Нет поводов для гордости. Как выглядят наши подъезды и дворы в ожидании ремонта на «Доске позора»
Источник материала: Tut.by
«Сделано в Беларуси» — не всегда говорит о качестве. Если взглянуть на некоторые наши дворы и подъезды, эта фраза обретает совершенно иной, негативный смысл. Ну как можно гордиться разбитыми тротуарами, страшными общественными туалетами и нелепыми пандусами? Никак. Но мы верим, что те, кто отвечает за благоустройство наших городов и деревень, правильно воспримут критику и многое изменится в лучшую сторону. На «Доске позора» — новая подборка ошибок современных строителей и проектировщиков, попавших в объективы наших читателей.
Минск, улица Золотая Горка, 11. Житель дома из шестого подъезда рассказал интересную историю об установке придверной решетки. Началась она с того, что более года назад местный ЖЭУ демонтировал старую решетку. Жильцы обратились с просьбой ее вернуть. Им пошли навстречу — руками работников ЖЭУ из кусков арматуры решетка была изготовлена. Специально под нее в бетонном крыльце вырезали углубление.
Минск, улица Новаторская, между домами № 11 и 9. Нам пишут, что проваливающийся люк находится на проезжей части. Изучить проблему приезжали и дорожники, и представители водоканала. «Открыли, увидели, что там почти доверху стоит вода, закрыли и уехали. Колодец рушится изнутри, обваливаются кирпичи, из которых он выложен», — пишет читатель.
Полоцк, улица Мариненко, 44. Вот так обильно продезинфицировали хлоркой дверь в подъезд и лифт. Люди жалуются, что дышать от хлорки нечем в лифте и в подъезде. Зато вирус не пройдет.
Шклов, XXI век. Так выглядит общественный туалет на центральном рынке города — писсуар не работает, в кабинках нет дверей.
Витебск, школа № 27. В здании во время капремонта была демонтирована несущая балка. Потом ее восстановили. У автора фото качество исполнения вызывает сомнения: является ли балка надежной?
Минск, улица Платонова, 23. Вдоль парковки раньше росли деревья, но по каким-то причинам некоторые из них засохли. Их выкорчевали, а восстановить (замостить) образовавшиеся ямы, наверное, забыли.
Жлобин, микрорайон 1, дом № 4. Люди пишут, что здесь подняли уровень дороги, а ливневку сделать забыли. Теперь такая лужа образуется во дворе после каждого дождя.
Минск, улица Аладовых, 11А, 11Б и 11 В. Самодельная народная тропа от домов к остановке общественного транспорта, школе и ближайшему супермаркету.
Вот так закончилась «замена проводки» в ходе капремонта в доме по проспекту Газеты «Звязда», 23. Капремонт закончен год назад, а провода так и висят. А дырка под потолком никого не смущает?
Ну и кому говорить спасибо за такую работу — плиточнику или сантехнику?
Дизайнерская модернизация крыльца после капремонта в Минске в том же доме по проспекту Газеты «Звязда». Задумка, правда, нам совсем непонятна.
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, —
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