Новый ЗАГС на Набережной в Бресте все-таки построят, но выглядеть он будет иначе

Источник материала: Tut.by

В Бресте планируют построить новый загс на Набережной, сообщает Zarya.by со ссылкой на председателя горисполкома Александра Рогачука.



Ранее в СМИ публиковали такой проект нового загса. Однако окончательное решение еще не принято. Фото: Вечерний Брест

— Принципиальное решение по загсу принято. Тот проект, который был представлен и опубликован в одной из газет — лишь версия. Она не нравится подавляющему большинству, поэтому, концептуально от него не отказываясь, будем работать над новыми эскизами, — проинформировал мэр.

Планы по строительству нового здания загса озвучивались давно. По планам здание расположится на городской набережной слева от улицы Ленина — через дорогу от Городского сада. Рядом с загсом, в реке Мухавец, планируют установить плавучий фонтан.