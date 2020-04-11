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Новый ЗАГС на Набережной в Бресте все-таки построят, но выглядеть он будет иначе
Источник материала: Tut.by
В Бресте планируют построить новый загс на Набережной, сообщает
— Принципиальное решение по загсу принято. Тот проект, который был представлен и
Планы по строительству нового здания загса озвучивались давно. По планам здание расположится на городской набережной слева от улицы Ленина — через дорогу от Городского сада. Рядом с загсом, в реке Мухавец, планируют установить плавучий фонтан.
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