ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новый ЗАГС на Набережной в Бресте все-таки построят, но выглядеть он будет иначе

11.04.2020 07:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Бресте планируют построить новый загс на Набережной, сообщает Zarya.by со ссылкой на председателя горисполкома Александра Рогачука.


Ранее в СМИ публиковали такой проект нового загса. Однако окончательное решение еще не принято. Фото: Вечерний Брест

— Принципиальное решение по загсу принято. Тот проект, который был представлен и опубликован в одной из газет — лишь версия. Она не нравится подавляющему большинству, поэтому, концептуально от него не отказываясь, будем работать над новыми эскизами, — проинформировал мэр.

Планы по строительству нового здания загса озвучивались давно. По планам здание расположится на городской набережной слева от улицы Ленина — через дорогу от Городского сада. Рядом с загсом, в реке Мухавец, планируют установить плавучий фонтан.

Смотрите также

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси дешевеет топливо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика