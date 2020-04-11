ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как в Пинском автопарке дезинфицируют транспорт

11.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

> В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой организации и предприятия города стараются обеспечить для своих работников максимально безопасные условия труда. Корреспондент «ПВ», побывав в ОАО «Пинский автобусный парк», узнала, какая там ведется работа по предупреждению распространения инфекции.







В автопарке рассказали и показали, как ведутся ежедневная уборка и дезинфекция транспорта с применением специальных средств. Дезинфекция автобуса проводится после окончания смены. Перед непосредственной обработкой салона проводится сухая и влажная уборка. Работники при этом — в защитных масках и перчатках.







При влажной уборке по рекомендации санитарной службы используют дезсредство с моющим эффектом «Крышталин-Айсид-МК». Им обрабатывают поручни, ручки сидений и дверей.




Дезинфекция салона транспорта производится с помощью распылителя. Затем автобус не используется в течение часа. Такое время требуется для полного уничтожения вирусов, микробов и бактерий.




Поинтересовались мы и насчет средств индивидуальной защиты работников. Оказалось, предприятие регулярно их закупает. Обеспечиваются ими в первую очередь те, кто постоянно контактирует с людьми — кондукторы, контролеры и водители, самостоятельно осуществляющие продажу проездных билетов.

Ирина ДЕНИСОВИЧ
Фото автора
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой организации и предприятия города стараются обеспечить для своих работников максимально безопасные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нет поводов для гордости. Как выглядят наши подъезды и дворы в ожидании ремонта на «Доске позора»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика