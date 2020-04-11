Как в Пинском автопарке дезинфицируют транспорт

Источник материала: Пинский Вестник

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой организации и предприятия города стараются обеспечить для своих работников максимально безопасные условия труда. Корреспондент «ПВ», побывав в ОАО «Пинский автобусный парк», узнала, какая там ведется работа по предупреждению распространения инфекции.



В автопарке рассказали и показали, как ведутся ежедневная уборка и дезинфекция транспорта с применением специальных средств. Дезинфекция автобуса проводится после окончания смены. Перед непосредственной обработкой салона проводится сухая и влажная уборка. Работники при этом — в защитных масках и перчатках.







При влажной уборке по рекомендации санитарной службы используют дезсредство с моющим эффектом «Крышталин-Айсид-МК». Им обрабатывают поручни, ручки сидений и дверей.







Дезинфекция салона транспорта производится с помощью распылителя. Затем автобус не используется в течение часа. Такое время требуется для полного уничтожения вирусов, микробов и бактерий.







Поинтересовались мы и насчет средств индивидуальной защиты работников. Оказалось, предприятие регулярно их закупает. Обеспечиваются ими в первую очередь те, кто постоянно контактирует с людьми — кондукторы, контролеры и водители, самостоятельно осуществляющие продажу проездных билетов.



Ирина ДЕНИСОВИЧ

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