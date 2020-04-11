Автобусы некоторых маршрутов в Пинске будут ходить реже из-за резкого снижения пассажиропотока

Источник материала: Полесская правда



Оптимизация маршрутной сети производится в связи с резким снижением уровня пассажиропотока, который негативно сказывается на экономических показателях работы. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в Пинском автобусном парке.

Так, с 11 апреля в порядок обслуживания регулярных городских маршрутов №№ 8А, 10Э, 18 вносятся незначительные частичные изменения, направленные на оптимизацию объёмов транспортной работы. На маршрутах №№ 17, 47 отменяются все рейсы по выходным дням, на маршруте № 24 отменяется значительная часть рейсов по выходным дням. С 9 апреля были внесены изменения в периодичность курсирования автобусов городских регулярных маршрутов №№ 5, 6, 7, 13.

Кстати, с 8 апреля были частично возобновлены маршруты регулярного междугородного маршрута сообщением Пинск – Минск, обслуживаемого автомобильным перевозчиком ЧТУП «ЯгуарТрансАэро». Отправления от АВ «Пинск» производятся в 05.00, 08.00, 10.00, 13.00 и 15.20.