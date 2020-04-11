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«Саудиты показательно приложили Путина об стол, показав настоящее место в мировой иерархии»

11.04.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Путин второй раз за три месяца потерпел сокрушительное и крайне унизительное поражение.

«Саудиты показательно приложили Путина об стол, показав настоящее место в мировой иерархии»
Путин второй раз за три месяца потерпел сокрушительное и крайне унизительное поражение в области, которую он вне всяких сомнений считал стратегической для себя и своего собственного положения в мире.

В конце декабря ему указали на место в газовой войне, сейчас показательно и достаточно жестко наказали руками Саудовской Аравии на нефтяной площадке. И именно углеводороды были для Путина инструментом продвижения его личных политических интересов, пишет известный российский блогер Эль-Мюрид.
Песков пространно назвал соглашение ОПЕК+ 2.0 выгодным для всех участников рынка, но Путин не выгоду имеет в виду, шантажируя своих "партнеров". Он демонстрирует свой вес и значимость. Теперь его показательно приложили об стол, показав настоящее место в мировой иерархии. Не может криминальный режим, грабящий свою страну, угнетающий свой собственный народ, уничтожающий свою собственную экономику и страну, быть угрозой мировой стабильности. Хулигана рано или поздно ставят на место, а уж тупого гопника тем более терпеть за его выходки не будут никогда.


Место нынешней России - на задворках Третьего мира. И это - итог правления самого Путина, но не козни врагов России. Враги были, есть и будут всегда, это внешний фактор, вирус. Для здорового организма такой фактор не страшен, но если организм глубоко болен - то даже мокрые ноги могут стать причиной пневмонии. Болезнь России - это Путин и его режим криминальных авторитетов, пришедший к власти в начале нулевых. И пока россияне будут ею болеть, страна так и будем опускаться всё глубже. Сегодня Россию показательно опустили саудиты. Теперь даже они для России не ровня. Кто станет российским следующим уровнем - Нигерия, Папуа-Новая Гвинея, Зимбабве или Венесуэла - посмотрим. Где Путин - так катастрофа для страны. Это становится аксиомой.

Источник: el-murid.livejournal.com
 
 
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Путин второй раз за три месяца потерпел сокрушительное и крайне унизительное поражение.
 
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