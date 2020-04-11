«Про меня хочет сделать выпуск «Голос Америки». Белоруска стала звездой Сети всего после одного поста

Источник материала: Tut.by

В популярном паблике «Самоизоляция», где люди, скучающие на карантине, воспроизводят известные полотна, появилась новая звезда, которая родилась в Беларуси. Девушку зовут Виктория Голубева, она родом из Пинска. В 16 лет она переехала в Россию, а теперь работает дальнобойщицей в США.

Вот пост , после которого Виктория проснулась знаменитой:

«Люди, третий день ржу не останавливаясь! Какие вы все талантливые.

Я сейчас в США, работаю дальнобойщицей, в самоизоляции в кабине своей Volvo нахожусь почти год с небольшими перерывами. Ничего, живу как-то, и вы привыкнете.

В машине у меня с реквизитом не ахти, но что-то попыталась изобразить. Фотографа тоже нет, как вы понимаете. Условия жесткие. Нелегко было нажимать кнопку телефона, отступать, хватать поднос и держать при этом лицо».

Виктория повторила известную картину швейцарского художника Жан-Этьена Лиотара, написанную в 1745 г., под названием «Прекрасная шоколадница».





Пост собрал 52 тысячи лайков и около 2 тысяч комментариев: мы не нашли ни одного негативного.

Виктория признается, что не ожидала такой бурной реакции, и удивилась количеству заявок в друзья:

«Стала звездой в один момент из-за публикации в #изоизоляция .

Дорогие мои люди, спасибо вам всем за лайки, но вы проситесь в друзья, а я стесняюсь…

Добавила около 400 человек в друзья, а что с лентой-то моей стало, мамочки! Я же не подумала об этом».

Виктория рассказала нам, что к ней уже обращалась радиокомпания «Голос Америки», а также поступило предложение о съемке документального фильма. Тем не менее девушка продолжает работать, и с ее графиком найти время для общения со СМИ не так уж просто. Надеемся, читатели LADY обязательно прочтут интервью с Викторией в ближайшее время.