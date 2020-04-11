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Продукты, которые вымывают кальций из организма
Источник материала: ОНТ
Продукты, вымывающие кальций из организма, перечислила российский нутрициолог, клинический психолог-диетолог, а также член союза Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич. Об этом
Как утверждает врач, кальций является одним из важнейших микроэлементов для человека. Его роль не ограничивается только в укреплении костей, ногтей и волос. Помимо этого, он участвует в процессе свёртываемости крови. Также кальций необходим для усвоения минералов и витаминов.
Существуют продукты, которые мешают кальцию усваиваться. Однако это не означает, что от них необходимо отказываться навсегда. Достаточно ограничить их употребление.
В первую очередь необходимо сократить употребление пальмового масла. Также вымывает кальций из организма большое количество кофе.
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Продукты, вымывающие кальций из организма, перечислила российский нутрициолог, клинический психолог-диетолог, а также член союза Национальной ассоциации...
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