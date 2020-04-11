ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Продукты, которые вымывают кальций из организма

11.04.2020 09:34 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Продукты, которые вымывают кальций из организма

Продукты, вымывающие кальций из организма, перечислила российский нутрициолог, клинический психолог-диетолог, а также член союза Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич. Об этом сообщает «Рамблер». 

Как утверждает врач, кальций является одним из важнейших микроэлементов для человека. Его роль не ограничивается только в укреплении костей, ногтей и волос. Помимо этого, он участвует в процессе свёртываемости крови. Также кальций необходим для усвоения минералов и витаминов.

Существуют продукты, которые мешают кальцию усваиваться. Однако это не означает, что от них необходимо отказываться навсегда. Достаточно ограничить их употребление.

В первую очередь необходимо сократить употребление пальмового масла. Также вымывает кальций из организма большое количество кофе.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продукты, вымывающие кальций из организма, перечислила российский нутрициолог, клинический психолог-диетолог, а также член союза Национальной ассоциации...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня, 11 апреля, Лазарева суббота. Что нужно делать в этот день для достатка в доме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика