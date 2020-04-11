Продукты, которые вымывают кальций из организма

Источник материала: ОНТ

Продукты, вымывающие кальций из организма, перечислила российский нутрициолог, клинический психолог-диетолог, а также член союза Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич. Об этом сообщает «Рамблер».

Как утверждает врач, кальций является одним из важнейших микроэлементов для человека. Его роль не ограничивается только в укреплении костей, ногтей и волос. Помимо этого, он участвует в процессе свёртываемости крови. Также кальций необходим для усвоения минералов и витаминов.

Существуют продукты, которые мешают кальцию усваиваться. Однако это не означает, что от них необходимо отказываться навсегда. Достаточно ограничить их употребление.

В первую очередь необходимо сократить употребление пальмового масла. Также вымывает кальций из организма большое количество кофе.

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