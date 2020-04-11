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Со светлым праздником Пасхи! Поздравление Гродненского областного и Гродненского городского исполнительных комитетов, Гродненского областного и Гродненского городского Советов депутатов

11.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Со светлым праздником Пасхи! Поздравление Гродненского областного и Гродненского городского исполнительных комитетов, Гродненского областного и Гродненского городского Советов депутатов

УВАЖАЕМЫЕ ХРИСТИАНЕ!

Поздравляем вас с великим и светлым праздником Воскресения Христова!
 
Для миллионов людей во всем мире Пасха является символом торжества добра и жизни, веры и человечности, она наполняет каждый миг человеческого бытия дыханием вечности, помогает людям преодолевать земные заботы и с надеждой смотреть в будущее.
 
Праздник  Воскресения Христова напоминает верующим о главном смысле человеческой жизни – совершать благородные поступки, заботиться о ближнем, честно трудиться на благо Отечества.
 
Пасха – это день единения верующих, которые находят в этом замечательном празднике опору в преодолении житейских трудностей. Собираясь вместе, христиане вспоминают самые светлые и радостные моменты жизни, хранят их в сердцах и передают духовную традицию детям и внукам.
 
Уважаемые христиане! В эти весенние, пасхальные дни желаем Вам уюта, тепла и согласия в ваших домах, успеха в благородных начинаниях. Пусть радость и надежда освещают ваш путь, пусть исполняются самые заветные желания, а здоровье, счастье и любовь не покидают Ваших родных и близких.
 

Мира и благополучия вам и вашим семьям.

Гродненский областной исполнительный комитет, Гродненский областной Совет депутатов

Гродненский городской исполнительный комитет, Гродненский городской Совет депутатов

https://grodnonews.by/

 
 
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УВАЖАЕМЫЕ ХРИСТИАНЕ! Поздравляем вас с великим и светлым праздником Воскресения Христова!   Для миллионов людей во всем мире Пасха является символом торжества...
 
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