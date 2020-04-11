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Со светлым праздником Пасхи! Поздравление Гродненского областного и Гродненского городского исполнительных комитетов, Гродненского областного и Гродненского городского Советов депутатов
11.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
УВАЖАЕМЫЕ ХРИСТИАНЕ!
Поздравляем вас с великим и светлым праздником Воскресения Христова!
Для миллионов людей во всем мире Пасха является символом торжества добра и жизни, веры и человечности, она наполняет каждый миг человеческого бытия дыханием вечности, помогает людям преодолевать земные заботы и с надеждой смотреть в будущее.
Праздник Воскресения Христова напоминает верующим о главном смысле человеческой жизни – совершать благородные поступки, заботиться о ближнем, честно трудиться на благо Отечества.
Пасха – это день единения верующих, которые находят в этом замечательном празднике опору в преодолении житейских трудностей. Собираясь вместе, христиане вспоминают самые светлые и радостные моменты жизни, хранят их в сердцах и передают духовную традицию детям и внукам.
Уважаемые христиане! В эти весенние, пасхальные дни желаем Вам уюта, тепла и согласия в ваших домах, успеха в благородных начинаниях. Пусть радость и надежда освещают ваш путь, пусть исполняются самые заветные желания, а здоровье, счастье и любовь не покидают Ваших родных и близких.
Мира и благополучия вам и вашим семьям.
Гродненский областной исполнительный комитет, Гродненский областной Совет депутатов
Гродненский городской исполнительный комитет, Гродненский городской Совет депутатов
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Со светлым праздником Пасхи! Поздравление Гродненского областного и Гродненского городского исполнительных комитетов, Гродненского областного и Гродненского городского Советов депутатов
УВАЖАЕМЫЕ ХРИСТИАНЕ! Поздравляем вас с великим и светлым праздником Воскресения Христова! Для миллионов людей во всем мире Пасха является символом торжества...
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