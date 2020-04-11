Поздравление с Пасхой Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов

Источник материала: Вороновская газета





Уважаемые верующие Вороновского района!

Примите искренние и сердечные поздравления со Светлым Христовым Воскресением!

Свет долгожданного праздника приходит в наши дома и, что гораздо важнее, проникает в сердца людей, напоминая нам о главных жизненных ценностях. О том, как важны для человека любовь, милосердие и сострадание. О том, что необходимо хранить мир — в собственной душе, семье, в своей стране.

Эти праздничные весенние дни наполнены особым смыслом. Они помогают каждому из нас ощутить удивительную красоту окружающей жизни, дарят нам надежду, обращают к высоким духовным идеалам и вдохновляют на благие дела. Красивые пасхальные традиции создают особую атмосферу в каждом доме.

Пусть этот праздник принесет всем добрые перемены, пусть пасхальная радость сопутствует каждому, а в домах и семьях царят благополучие, счастье и согласие.

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.