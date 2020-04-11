ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Поздравление с Пасхой Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов

11.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Поздравление с Пасхой Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов

Уважаемые верующие Вороновского района!

Примите искренние и сердечные поздравления со Светлым Христовым Воскресением!

Свет долгожданного праздника приходит в наши дома и, что гораздо важнее, проникает в сердца людей, напоминая нам о главных жизненных ценностях. О том, как важны для человека любовь, милосердие и сострадание. О том, что необходимо хранить мир — в собственной душе, семье, в своей стране.

Эти праздничные весенние дни наполнены особым смыслом. Они помогают каждому из нас ощутить удивительную красоту окружающей жизни, дарят нам надежду, обращают к высоким духовным идеалам и вдохновляют на благие дела. Красивые пасхальные традиции создают особую атмосферу в каждом доме.

Пусть этот праздник принесет всем добрые перемены, пусть пасхальная радость сопутствует каждому, а в домах и семьях царят благополучие, счастье и согласие.

Вороновский  районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые верующие Вороновского района! Примите искренние и сердечные поздравления со Светлым Христовым Воскресением! Свет долгожданного праздника приходит в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Продукты, которые вымывают кальций из организма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика