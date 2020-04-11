|
Поздравление с Пасхой Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов
11.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Уважаемые верующие Вороновского района!
Примите искренние и сердечные поздравления со Светлым Христовым Воскресением!
Свет долгожданного праздника приходит в наши дома и, что гораздо важнее, проникает в сердца людей, напоминая нам о главных жизненных ценностях. О том, как важны для человека любовь, милосердие и сострадание. О том, что необходимо хранить мир — в собственной душе, семье, в своей стране.
Эти праздничные весенние дни наполнены особым смыслом. Они помогают каждому из нас ощутить удивительную красоту окружающей жизни, дарят нам надежду, обращают к высоким духовным идеалам и вдохновляют на благие дела. Красивые пасхальные традиции создают особую атмосферу в каждом доме.
Пусть этот праздник принесет всем добрые перемены, пусть пасхальная радость сопутствует каждому, а в домах и семьях царят благополучие, счастье и согласие.
Вороновский районный исполнительный комитет.
Вороновский районный Совет депутатов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поздравление с Пасхой Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов
Уважаемые верующие Вороновского района! Примите искренние и сердечные поздравления со Светлым Христовым Воскресением! Свет долгожданного праздника приходит в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)