Сегодня, 11 апреля, Лазарева суббота. Что нужно делать в этот день для достатка в доме

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Истоки праздника

Лазарева суббота — день накануне Вербного воскресенья, когда верующие вспоминают чудо воскрешения Христом праведного Лазаря.





Святой Лазарь вместе с сестрами Марфой и Марией жил неподалеку от Иерусалима, в селении Вифания. Христос дружил с Лазарем и часто навещал его. Однажды Лазарь заболел, и когда Христос узнал об этом, Он сказал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий».





Лазарь скончался за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. Услышав о смерти Лазаря, Иисус прослезился, однако велел отнять камень от пещеры, в которой похоронили праведника, и воззвал к нему: «Лазарь! Иди вон». Умерший воскрес и вышел из погребальной пещеры.





Весть о чуде мгновенно разнеслась по Иудее, и когда на следующий день Христос въехал в Иерусалим, люди встречали Его, как царя. Они постилали на Его пути свои одежды и пальмовые ветви, символом которых в наших широтах стали вербы. А Лазарь после своего воскрешения прожил еще 30 лет — он был епископом на Кипре и проповедовал христианство.





Воскрешение Лазаря считают одним из самых важных и знаковых чудес, которые совершил Иисус Христос за время Его земного пути. Это символ того, что Господу подвластны и жизнь, и смерть человека, и надежда на грядущее воскресение всех умерших, кто веровал во Христа и исполнял Его заповеди.

Как отмечается Лазарева суббота

Поскольку праздник приходится на Великий пост, пышные гулянья не приветствуются, а рекомендуется этот день посвятить чтению Писания, подумать о смерти, ее смысле и будущем своей души.





Праздновать лучше в тихом семейном кругу и помнить, что плохой приметой в этот день считается топтать ногами упавшие на пол со стола крошки от пищи.





Постящиеся в Лазареву субботу могут употреблять икру, растительное масло и красное вино. В старину на стол было принято подавать брагу, гречневые блины, рыбный курник и кашу. В обязательном порядке угощали семью блюдами из гороха и гречихи, чтобы урожай этих культур был богатым. Кроме того, подавали десерты из тыквы или манной каши. А в Греции делали еще и специальное печенье — «лазарчики».





В старину именно в Лазареву субботу прихожане набирали веточки вербы, которые затем освящались в храме.





В этот день запрещалось выполнять тяжелую работу — копаться в огороде, строить или мастерить что-либо, заниматься рукоделием, стирать, гладить, мыться или делать уборку. Также стоит воздержаться от драк и ссор, не рекомендуется отказывать близким в их просьбах.

Приметы и ритуалы на Лазареву субботу

В Лазареву субботу предки внимательно следили за явлениями природы и поведением животных. В частности, считалось: если в этот день змеи и ящерицы массово покидали свои норы, значит, пришла настоящая весна, в ближайшее время станет тепло, и можно будет сеять зерно и заняться огородом.





В старину в этот день девушки группами ходили по избам делать «лазари» — петь песни. В ответ хозяева одаривали их сырыми яйцами и мелкими деньгами, которые по окончании обряда девушки делили между собой.





Еще одна денежная примета в Лазареву субботу была известна предкам: нужно в этот день прочитать «Отче наш», держа в левой руке вербную веточку, а правой перекреститься и попросить у Господа финансового благополучия, чтобы в доме царил достаток.



