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"Нельзя в бешеных объёмах производить на склад то, что мы через 6 месяцев не распродадим"

11.04.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Насколько чувствительными будут последствия для экономики Беларуси после пандемии.

"Нельзя в бешеных объёмах производить на склад то, что мы через 6 месяцев не распродадим"
Фото: СТВ
udf.by цитирует Андрея Карпунина.
"Теряются товарные цепочки, усложняется транспортная логистика, тарифы при поставках, при привозе сюда сырья поднялись уже наполовину, а сроки увеличились в три раза. Соответственно, мы всё это должны будем закладывать в цену плюс небольшая девальвация белорусского рубля. Соответственно, мы чётко понимаем: на внутреннем рынке эта продукция в белорусских рублях будет уже дороже. Что касается внешних рынков, тоже нужно понимать, когда они проснутся, по каким товарным позициям они проснутся, по каким объёмам. И чтобы сейчас не навредить самим себе, нельзя в бешеных объёмах производить на склад то, что мы чётко будем знать – через 3 месяца, через 6 месяцев мы не распродадим", - сказал в эфире СТВ Андрей Карпунин, председатель Клуба финансовых директоров, член консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
 
 
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Насколько чувствительными будут последствия для экономики Беларуси после пандемии.
 
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