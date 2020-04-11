Великая Суббота: католики готовятся к Пасхе

Источник материала: ОНТ

Великая или Страстная Суббота у католиков – канун самого важного праздника Воскресения Христова.

В костёлах днём литургии не проводят. Главное богослужение – Пасхальная Вигилия – начнётся поздно вечером и продлится до утра. Для многих это важная традиция, но в этом году людей, особенно пожилых, просят не приходить в костёлы, а встретит праздник дома. Мера эта вынужденная и рекомендованная Минздравом.

А чтобы передать торжественную атмосферу, Белтелерадиокомпания организует прямые трансляции из храмов Минска и Ватикана. Сегодня вечером – эфир из столичного архикафедрального костёла Пресвятой Девы Марии. А завтра, когда католический мир будет отмечать Светлый праздник, в прямом эфире покажут Пасхальное послание Папы Римского из Ватикана. Трансляции также наладят из православных храмов. Так что это Вербное Воскресенье верующие смогут провести за просмотром Божественной литургии из Минского Свято-Духова кафедрального собора.

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