Спектакли не идут, но пинский театр работает

Источник материала: Пинский Вестник

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией во всем мире отменяются массовые мероприятия, прекращают свою работу театры и кинотеатры. Многие временно переходят в формат онлайн-вещания.



Как обстоят дела в Полесском драматическом театре, корреспондент «ПВ» поинтересовалась у директора-художественного руководителя Александра Лукашенко. Он отметил, что на весь апрель спектакли отменены. Причина — горожане сами перестали покупать билеты. В связи с этим режиссеры и актеры перешли в стадию активных репетиций и подготовки спектаклей, чтобы, когда волна эпидемии спадет, порадовать своих почитателей новыми постановками.



К сожалению, в формат онлайн-вещания наш театр не может перейти, так как это работа на безвозмездной основе, которую он не может себе позволить. И тут речь идет не только о финансовой стороне.



Ирина ДЕНИСОВИЧ

Фото Вячеслава Ильенкова