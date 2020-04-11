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Спектакли не идут, но пинский театр работает
11.04.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией во всем мире отменяются массовые мероприятия, прекращают свою работу театры и кинотеатры. Многие временно переходят в формат онлайн-вещания.
Как обстоят дела в Полесском драматическом театре, корреспондент «ПВ» поинтересовалась у директора-художественного руководителя Александра Лукашенко. Он отметил, что на весь апрель спектакли отменены. Причина — горожане сами перестали покупать билеты. В связи с этим режиссеры и актеры перешли в стадию активных репетиций и подготовки спектаклей, чтобы, когда волна эпидемии спадет, порадовать своих почитателей новыми постановками.
К сожалению, в формат онлайн-вещания наш театр не может перейти, так как это работа на безвозмездной основе, которую он не может себе позволить. И тут речь идет не только о финансовой стороне.
Ирина ДЕНИСОВИЧ
Фото Вячеслава Ильенкова
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В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией во всем мире отменяются массовые мероприятия, прекращают свою работу театры и кинотеатры. Многие временно...
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