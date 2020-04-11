Порт Клайпеды в марте поставил рекорд по перевалке за счет «белорусских» танкеров

"В минувшем месяце рост перевалки в основном стимулировали жидкие грузы. Их было погружено почти на 47% больше. Более чем на 12% оборот вырос и в сегменте сыпучих грузов", - сообщил порт со ссылкой на предварительные данные.





До сих пор лучший месячный показатель по грузообороту был зафиксирован в декабре 2018 года - 4,34 млн тонн.





В марте в порт Клайпеды зашли 626 судов (рост на 11%), количество обслуженных пассажиров выросло на 2,9% - до 15,1 тыс. человек.





"Очень хороший месяц март. Существенные причины, которые определили рост грузооборота - увеличение оборота нефти и нефтепродуктов, экспорта СПГ и сельскохозяйственных продуктов", - заявил агентству BNS директор порта по маркетингу и общим вопросам Артурас Друнгилас.





По его словам, в прошлом месяце в порт заходили четыре танкера для Беларуси, перевалка этой нефти составила около трети грузооборота нефти и нефтепродуктов.