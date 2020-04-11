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Порт Клайпеды в марте поставил рекорд по перевалке за счет «белорусских» танкеров

11.04.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Клайпедский морской порт в марте 2020 года установил новый месячный рекорд по перевалке грузов, обработав 4,5 млн тонн, что на 7% больше, чем в марте прошлого года.

"В минувшем месяце рост перевалки в основном стимулировали жидкие грузы. Их было погружено почти на 47% больше. Более чем на 12% оборот вырос и в сегменте сыпучих грузов", - сообщил порт со ссылкой на предварительные данные.

До сих пор лучший месячный показатель по грузообороту был зафиксирован в декабре 2018 года - 4,34 млн тонн.

В марте в порт Клайпеды зашли 626 судов (рост на 11%), количество обслуженных пассажиров выросло на 2,9% - до 15,1 тыс. человек.

"Очень хороший месяц март. Существенные причины, которые определили рост грузооборота - увеличение оборота нефти и нефтепродуктов, экспорта СПГ и сельскохозяйственных продуктов", - заявил агентству BNS директор порта по маркетингу и общим вопросам Артурас Друнгилас.

По его словам, в прошлом месяце в порт заходили четыре танкера для Беларуси, перевалка этой нефти составила около трети грузооборота нефти и нефтепродуктов.
 
 
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Клайпедский морской порт в марте 2020 года установил новый месячный рекорд по перевалке грузов, обработав 4,5 млн тонн, что на 7% больше, чем в марте прошлого года.
 
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